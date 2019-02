Salzburg-Wahlen Stadt: „Sparsamer“ Wahlkampf der Parteien 1

Salzburg (APA) - Der Wahlkampf um die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in der Stadt Salzburg am 10. März nimmt an Fahrt auf. Plakate säumen bereits die Straßen, Folder werden verteilt und Auftaktfeiern veranstaltet. Die Parteien sind um einen sparsamen Wahlkampf bemüht. Das Werbebudget macht bei kleinen Gruppierungen einige tausend Euro aus, die „großen“ Parteien haben bis zu rund 300.000 Euro veranschlagt.

Das Budget der einzelnen Parteien für den Wahlkampf ist gegenüber der Gemeinderatswahl im Jahr 2014 in etwa gleich geblieben. Die ÖVP rechnet mit 300.000 Euro, um rund 50.000 Euro weniger als vor fünf Jahren. „Das große Geldausschütten im Wahlkampf gibt es nicht mehr“, sagte Bezirksgeschäftsführer Peter Mitgutsch im APA-Gespräch. Erstens habe man nicht mehr Geld zur Verfügung, und zweitens werde ein teurer Wahlkampf von der Bevölkerung nicht goutiert. Wegen der vielen Wahlkämpfe in jüngerer Zeit wolle man bewusst eine kürzere Kampagne führen.

Als „Give-Aways“ verteilen Parteianhänger Kugelschreiber, Feuerzeuge, Gummibären, Schokoherzen und Sonnentor-Tee. Der Wahlkampfauftakt der Volkspartei findet am 3. Februar im Sternbräu mit Bürgermeister Harry Preuner, aber noch ohne Bundeskanzler Sebastian Kurz statt. Bei der Abschlussfeier, die am 7. März im Kongresshaus geplant ist, wird der Kanzler seinen Parteifreund Preuner unterstützen. Plakatiert wird voraussichtlich ab 3. Februar. Ab etwa 10. Februar verkünden auch Citylights und Rolingboards die ÖVP-Wahlkampfbotschaften.

Das Budget der SPÖ macht mit rund 200.000 Euro um rund 150.000 Euro weniger aus als 2014. Bezirksgeschäftsführer Vincent Pultar verwies auf die Bürgermeisterwahl 2017, wo ebenfalls rund 200.000 Euro aufgewendet wurden. Man habe quasi aus einem Budget zwei Wahlkämpfe geführt und dafür in Summe rund 400.000 Euro, etwa so viel wie 2014, aufgebracht. Das Geld stamme aus Rücklagen. „Wir wollen keine Schulden machen“, betonte Pultar.

Im Vergleich zur letzten Bürgermeisterwahl werden noch mehr Ehrenamtliche und Freiwillige auf der Straße verschiedene Wahlgeschenke - Feuerzeuge, Kugelschreiber, Gummiherzen, Schokotaler, Baumwolltaschen - und Infofolder verteilen, kündigte Pultar an. Die SPÖ greift auch auf kostengünstige Alternativ-Werbeaktionen wie lebendige Spruchbänder entlang von Straßen zurück. Weiters wurden 5.000 Hausbesuche absolviert. Die Prämisse laute „durch persönliche Kontakte auf die Menschen zugehen. Wir haben über 500 Rückmeldungen erhalten. Unser Programm ist das Ergebnis daraus“, erläuterte der Bezirksgeschäftsführer. Die Wahlkampf-Auftaktveranstaltung fand am 30. Jänner in der TriBühne Lehen statt. Ab der ersten Februarwoche wird Spitzenkandidat Vizebürgermeister Bernhard Auinger auf Plakatständern, 16-Bogen-Plakaten, Rolingboards und Citylights zu sehen sein.

Inklusive der Herbstkampagne gibt die Bürgerliste (die Grünen in der Stadt Salzburg, Anm.) rund 250.000 Euro für den Stadt-Wahlkampf aus. Einige Dreiecksständer mit Spitzenkandidatin Martina Berthold und Teammitgliedern im Bild sind bereits aufgestellt. Zum offiziellen Wahlauftakt heute, Freitag, im Schauspielhaus werden auch Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi, Bundessprecher Werner Kogler und die bayerische Landtagsfraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, erwartet. Herzstück der Kampagne ist der direkte Kontakt mit den Bürgern. 4.500 Hausbesuche wurden absolviert, die Wünsche daraus flossen ins Wahlprogramm. Im Fokus der Bürgerliste steht leistbares Wohnen. Als Werbegeschenke verteilt werden Schoko-Naps, Sattelschoner für Fahrräder und Kugelschreiber, beides aus recyclebarem Kunststoff. Die „Abtakt“-Party geht am 7. März im Jazzit über die Bühne.

Das Wahlkampfbudget der NEOS ist mit 150.000 Euro um rund 50.000 Euro höher als 2014. „Es kann an Spenden noch etwas dazukommen“, sagte Landesgeschäftsführer Markus Rosskopf. „Die persönlichen Kontakte auch bei Hausbesuchen sind das Um und Auf.“ Beim Wahlkampfauftakt am 24. Jänner im City Beats stand Routinier und Salzburgs NEOS-“Aushängeschild“ Sepp Schellhorn dem jungen Spitzenkandidaten Stadtrat Lukas Rößlhuber zur Seite. Diese Unterstützung im Hintergrund wird sich bildlich auch in der Plakatserie Anfang Februar fortsetzen. Aus Kostengründen verzichtet man auf 16-Bogen-Plakate, es wird A1-Plakate und Einspielungen in Citylights geben. Die NEOS greifen auf Schellhorns Werbeslogan „Geht ned, gibt‘s ned“ aus dem Vorjahr zurück. „Mit diesem Slogan waren die NEOS mit Sepp Schellhorn schon im Frühjahr 2018 bei der Landtagswahl in Salzburg erfolgreich.“

Mehr Platz fürs Wohnen, ein Gesamt-Verkehrskonzept für die Stadt und die Umlandgemeinden und mehr Kinderbetreuungsplätze sind einige der Hauptthemen der NEOS im Wahlkampf. Als Give-Aways hat man sich neben den klassischen Werbemitteln wie Kugelschreiber und Feuerzeuge auch etwas Spezielles einfallen lassen: Einen Einkaufswagenöffner und wasserfeste Schutzhüllen für Handys. „Wir kaufen die Werbemittel bei den geschützten Werkstätten, wir wollen damit den sozialen Charakter miteinbringen“, sagte Rosskopf.