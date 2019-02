Salzburg-Wahlen Stadt 2: Salzstreuer und Näh-Set als Werbegeschenke

Salzburg (APA) - Das Wahlkampfbudget der FPÖ für die Stadt Salzburg beträgt rund 200.000 Euro und wird aus der Fraktionsförderung finanziert, wie Parteisprecher Sascha van Tijn erklärte. In etwa die gleiche Summe wurde auch bei der Stadtwahl 2014 veranschlagt. Heute, Freitag, findet der Wahlkampfauftakt mit Innenminister Herbert Kickl im Stieglkeller statt, damit startet auch die erste von zwei Plakatserien.

FPÖ-Spitzenkandidat Andreas Reindl will sich für Sicherheit und Fairness starkmachen. Im Fokus der Freiheitlichen stehen auch die Dauerbrenner Wohnen und Verkehr. Der Preis für die Öffi-Jahreskarte solle auf 250 Euro gesenkt werden. Gefordert wird zudem eine stadteigene Ordnungswache als Unterstützung für die Arbeit der Polizei. Klubobmann Reindl will die „rot-grüne Rathausmehrheit“ verhindern. An die Wähler werden auch „nachhaltige“ Werbegeschenke wie ein Werkzeug-Tool mit der Aufschrift „nicht ärgern, anpacken“ und ein Näh-Set „Mit uns den Faden nicht verlieren“ verteilt.

Die Ein-Mann-Fraktion „Bürger für Salzburg“ (Liste SALZ) hat ein Wahlkampfbudget von rund 50.000 Euro zur Verfügung, beim ersten Antritt im Jahr 2014 waren es nur ein paar tausend Euro. Das Geld stammt großteils aus dem Wahlkampfkostenzuschuss. „Wir sind die letzten Jahre sehr sparsam umgegangen“, sagte Spitzenkandidat Christoph Ferch zur APA. Sein Wahlziel ist das Erreichen der Klubstärke, „wir wollen ein Stimmrecht in den Ausschüssen haben“, so der Kulturmanager. Auf Plakate wird verzichtet. An die Bürger verteilt wird eine 23-seitige Broschüre, in der das Wahlprogramm und die Kandidaten aufgelistet sind.

„Mit Salz geht was! Ohne Salz fehlt was!“ - dieser Leitspruch steht auf dem Werbegeschenk, einem Salzstreuer. „Wir fordern die Bürger auf, mitzusalzen, wenn sie mitkochen wollen. Die politische Suppe ist zu lau“, erklärte Ferch. Die weiße Farbe des Salzes symbolisiere die Parteiunabhängigkeit der Liste. „Wir machen sachbezogene Politik und wollen den besten Ideen der Parteien zum Sieg verhelfen.“ Die Erhaltung des Weltkulturerbes bleibe ein Kernthema, auch wenn sich die Partei thematisch breiter aufgestellt habe und sich in den letzten Jahren auch verstärkt den Themen leistbares Wohnen und Forcierung des Öffentlichen Verkehrs sowie Maßnahmen gegen den Over-Tourismus gewidmet hat.

Das Wahlbündnis KPÖ Plus, das 2014 - noch als KPÖ alleine - um nur 50 Stimmen den Einzug in den Salzburger Gemeinderat verfehlt hat, zieht mit einem Budget von rund 5.000 Euro in den Wahlkampf. Das Geld lukriert sich aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Eigenmitteln. Kommendes Wochenende werden die ersten Plakate (A-Ständer) mit Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl zu sehen sein. Der Wahlkampfauftakt geht am 8. Februar um 19.00 Uhr im Cafe Shakespeare über die Bühne. Das 24-seitige Wahlprogramm umfasst neun Punkte. Zu den Schwerpunktthemen zählen leistbares Wohnen, Teuerungsstopp bei kommunalen Gebühren und mehr Bürger-Mitbestimmung. Zudem sollen Politikergehälter „auf das Niveau eines durchschnittlichen Facharbeiter-Lohns von 2.300 Euro“ gesenkt werden. Dankl zeigte sich im APA-Gespräch zuversichtlich, diesmal den Einzug in den Gemeinderat zu schaffen. „Bei uns kommt es jetzt auf jede Stimme an.“

Wenig Geld hat „Die Linke Salzburg“ für den Wahlkampf in der Stadt Salzburg zur Verfügung. „Unser Budget von 2.000 bis 3.000 Euro liegt sicherlich unter der Wahrnehmungsschwelle der anderen Parteien“, sagte Bürgermeisterkandidatin und Listenerste Hadwig Soyoye-Rothschädl. Die Linke präsentiert ihr Vierer-Frauenteam und ihr Programm am 7. Februar um 18.00 Uhr im ABZ Haus der Möglichkeiten. Am 9. Februar folgt der offizielle Wahlkampfstart am Südtirolerplatz vor dem Hauptbahnhof ab 14.00 Uhr. Das Vierer-Team wird auf kleineren Plakaten ab etwa 10. Februar präsentiert. Werbegeschenke gibt es keine. Der Wahlkampf steht unter dem Motto: „Wir statt ich: Unsere Stadt für Alle.“ Gefordert wird u.a. Bürgermitbestimmung auf Stadtteilebene, soziale Gerechtigkeit, wobei Menschen mit niedrigen Einkommen „günstig bis gratis“ Öffentliche Verkehrsmittel benutzen sollten und auch eine Infrastrukturabgabe für leer stehende Wohnungen.

Die FPS (Freie Partei Salzburg, Liste Dr. Karl Schnell) hat auf Anfrage der APA bisher noch keine Stellungnahme zu den Themen Wahlkampfbudget, Werbegeschenke oder Wahlkampfauftakt gemacht. Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl ist der Unternehmer Thomas Schaurecker. Zentrale Themen der Kandidatur sind laut Ex-LAbg. Lukas Essl „mehr Sicherheit für die Stadt Salzburg“, die Einführung einer Stadtwache, leistbares Wohnen sowie Abschaffung von Tempo 80 und Mautbefreiung auf der Stadtautobahn. Es freue ihn, dass nun immer mehr Freiheitliche den Weg zurück „zu Karl Schnell und seiner Mannschaft“ finden würden, erklärte Essl in einer Aussendung.