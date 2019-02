Budget: Fiskalrats-Chef Haber sieht de facto ausgeglichenen Haushalt

Wien (APA) - Der Präsident des Fiskalrats, Gottfried Haber, sieht die von der Regierung vorgelegte vorläufige Bilanz für 2018 positiv. Das Defizit von 0,15 Prozent sei „ein im Großen und Ganzen ausgeglichener Haushalt“ und Österreich halte die EU-Stabilitätsvorgaben ein, sagte Haber auf APA-Anfrage. Verantwortlich dafür seien sowohl der konjunkturelle Rückenwind als auch Einsparungen der Regierung.

„Wichtig ist, dass man die Anstrengungen weiter fortsetzt“, sagte Haber, damit in wirtschaftlich schlechteren Zeiten ein Polster vorhanden sei. Dass die Regierung ihre Steuerreform in mehreren Stufen in Kraft setzen will, sieht er daher positiv, denn derzeit sei noch kein Konjunkturimpuls der Politik nötig, aber: „Eine sich abschwächende Konjunktur kann durchaus danach rufen, dass man bestimmte Maßnahmen zeitlich anders gestaltet.“

Dass das vom Fiskalrat und anderen Experten schon für 2018 erwartete Nulldefizit laut den vorläufigen Zahlen der Regierung noch nicht erreicht wurde, kommentiert Haber zurückhaltend. Er verweist darauf, dass das endgültige Ergebnis erst im März präsentiert wird. Aber auch die vom Finanzministerium erwarteten 0,15 Prozent Defizit würden einen de facto ausgeglichener Haushalt bedeuten. Ob es eine schwarze oder rote Null sei, mache im Gesamtkontext von mehreren hundert Milliarden Euro wenig Unterschied.

Zum Defizitabbau beigetragen hat aus Habers Sicht sowohl ein „guter konjunktureller Rückenwind“ als auch Sparmaßnahmen der Regierung (Stichwort: Abschaffung des Beschäftigungsbonus und der Aktion 20.000). Auch die Vorgängerregierung hat aus seiner Sicht einen Beitrag dazu geleistet, allerdings ebenfalls unterstützt durch die gute Konjunktur: „Insgesamt wurde über die letzten Jahre der Staatshaushalt konsolidiert und verbessert.“ Österreich werde die EU-Stabilitätskriterien damit einhalten können.

Haber leitet den Fiskalrat, der die Einhaltung der EU-Stabilitätskriterien in Österreich überwacht, seit November 2018. Er arbeitet an der Donau-Universität Krems und wurde diese Woche von der Regierung zum Vizegouverneur der Nationalbank designiert.