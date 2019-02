Deutlich spürbares Erdbeben bei Wörgl

Wörgl (APA) - Im Tiroler Unterland hat sich am Freitag in der Früh ein Erdbeben ereignet, das im Raum Wörgl (Bezirk Kufstein) deutlich zu spüren war. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG) mitteilte, hatte der Erdstoß eine Magnitude von 3,1. Schäden an Gebäuden seien nicht bekannt und der Magnitude nach nicht zu erwarten.

Das Epizentrum des Bebens lag sechs Kilometer südlich von Wörgl, etwa acht Kilometer unter der Erdoberfläche. Der Österreichische Erdbebendienst ersucht, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung auszufüllen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.