JEFTA - Industriellenvereinigung hofft auf Exporte und Jobs

Brüssel/Tokio (APA) - Das neue Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan (JEFTA) sollte mehr Wirtschaftswachstum und damit zusätzliche Arbeitsplätze bringen, erwartet die Industriellenvereinigung. Eine Absenkung von Umwelt- oder Sozialstandards sei nicht zu befürchten, sagte Michael Löwy, IV-Bereichsleiter Internationale Beziehungen, im ORF-“Morgenjournal“.

Grundsätzlich sei das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan, dem drittgrößten Wirtschaftsraum der Welt, ein Signal an die ganze Welt für einen freien und fairen Welthandel. Umso bedauerlicher sei es, dass sich die USA aus dem Freihandel zurückziehen.

Die Sorge vor einer Aushebelung von Standards, seien es Umwelt- oder Sozialstandards, „kann ich grundsätzlich nicht teilen“, sagte Löwy. Einerseits sei in dem Abkommen ausdrücklich festgehalten, dass Standards nicht angetastet werden. Andererseits „leben Japaner am längsten weltweit - so schlecht können Umwelt- und Sozialstandards nicht sein“, gibt Löwy zu bedenken.

Den Konsumenten sollte das Abkommen einerseits mehr Arbeitsplätze, andererseits eine größere Produktvielfalt bringen. Auch das - vorläufig angewendete - Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) habe bereits einen Anstieg der Ausfuhren gebracht.

Firmen in Europa sollten künftig mehr Geld zur Verfügung haben, weil sie sich eine Mrd. Euro an Zöllen bei den Ausfuhren nach Japan ersparen werden. Insbesondere gebe es künftig bessere Chancen, an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen - und dieser Markt sei mit 20 Prozent der japanischen Wirtschaftsleistung riesig. „Exportschlager“ dürften einerseits hochwertige Lebensmittel sein, andererseits aber auch Maschinen und Apparate, erwartet Löwy.