St. Pölten: Umjubeltes Gastspiel von Hofesh Shechters „Grand Finale“

St. Pölten (APA) - Die Fachzeitschrift „tanz“ kürte „Grand Finale“ von Hofesh Shechter zum „Stück des Jahres 2018“. Am Donnerstagabend ist die 2017 in Paris uraufgeführte Produktion des israelischen Choreografen im Festspielhaus St. Pölten - erstmals in Österreich - zu sehen gewesen. Jubel und Standing Ovations für ein überaus beeindruckendes Werk, kraftvoller Hymnus an das Leben und elegischer Abgesang zugleich.

Am Ende dieses bildgewaltigen Abends hat man das Gefühl, ein veritables Epos miterlebt zu haben, wenngleich keine Handlung im eigentlichen Sinn erkennbar ist. Es geht schlicht um Leben und Tod, um Feiern und Kämpfen, Ekstase und Gewalt, Freude und Trauer und alles dazwischen. Die zehnköpfige Company verblüfft mit immensem Ausdrucksvermögen, wobei die Atmosphäre innerhalb von Sekunden switchen kann von leichtfüßigem Abtanzen in pure Aggression oder melancholischem Freeze und retour.

Die musikalische Grundlage bildet Tschaikowskys seelenvolles „Andante Cantabile“, live von einem Streichquartett gespielt, freilich extrem kontrastiert von schweren Beats und heftigen perkussiven Eruptionen. Da wird es zwischendurch schon etwas beschwerlich, wenn durch Lautstärke Intensität erzielt werden will und nur mehr Oropax gegen allzu strapaziöse Akustik schützt. Umso stärker wirken die Momente der Stille, der Zurücknahme, des effektvollen Kontrastes.

Die Stimmung ist düster, aber nicht hoffnungslos. Sehr geschmackvoll ist das dunkel gehaltene Bühnendesign von Tom Scutt mit seinen eleganten Grautönen, den beweglichen schwarzen Wandelementen und den gedeckten Farben, die vielen Szenen das Gepräge altmeisterlicher Gemälde verleihen. Doch die Motion ist sehr heutig, vital und vielfältig.

Auch wenn es mitunter kippt: Wenn der Walzer „Lippen schweigen“ aus Lehars „Lustiger Witwe“ erklingt, hat die Optik so gar nichts Operettenhaftes an sich, denn da liegt ein Leichnam auf der Bühne, und es regnet Seifenblasen von der Decke. Am Ende der Pause intoniert das Streichquartett die Melodie von Neuem und animiert das eintrudelnde Publikum zum Mitsummen und Mitpfeifen - bis ein plötzlicher Donnerschlag den zweiten Teil ankündigt.

Der Weltuntergang jedenfalls scheint aufgeschoben - oder findet ohnehin permanent statt. „Ich liebe dieses Gefühl, dass das Schiff am Sinken ist, aber es passiert nie, und das ist schrecklich und wunderbar“, wird Shechter im Programmheft zitiert. Genau das vermittelt er auf virtuose Weise mit „Grand Finale“ - ein Titel, den er übrigens „sehr lustig“ findet.

