Volx/Margareten: „Watschenmann“-Roman als Wiener Passionsspiel

Wien (APA) - Es ist eine verquere Erlösergeschichte: Ein junger Mann stellt sich im Nachkriegs-Wien als Watschenmann zum Aggressionsabbau zur Verfügung, um den in den Menschen noch immer wütenden „Kriegswurm“ zu besiegen. Er provoziert und lässt sich prügeln. Zu Recht wurde der Debütroman „Watschenmann“ der Oberösterreicherin Karin Peschka 2015 viel gelobt. Seit gestern ist er erstmals auf der Bühne zu sehen.

Die 31-jährige Wienerin Berenice Hebenstreit, die hier vor zwei Jahren bereits Barbi Markovics Roman „Superheldinnen“ erfolgreich adaptiert hatte, setzt im Volx/Margareten, der Kellerbühne des Volkstheaters, auf Reduktion. Die Ausstattung von Mira König wirkt wie eine Kunstinstallation. Das den Schauplatz bildende Hinterhof-Biotop des Jahres 1954 wird durch einen aus drei Leuchtstoffröhren und herabhängende transparente Stoffbahnen bestehenden Haus-Umriss angedeutet. Links und rechts der Spielfläche stehen Mikrofone für kurze Erzähl- und Kommentarpassagen sowie die Musik von Hristina Susak: hohe, schrille Töne. Saiten und Nerven sind zum Zerreißen angespannt.

Die auf ein Darsteller-Quartett verdichtete Bühnenfassung macht aus dem eindrucksvollen Roman, der durch Atmosphäre und Sprachmächtigkeit besticht, ein nüchternes und ernüchterndes Passionsspiel, das sich in 90 Minuten auf den selbst auferlegten Kreuzweg des Protagonisten Heinrich konzentriert. Hebenstreit hat ihn mit Katharina Klar besetzt. Sie versucht die Leiden des jungen H. zwischen Wahn und Opferbereitschaft darzustellen, ohne selbst allzu viel Gefühl aufkommen zu lassen. Wer bereitwillig Schläge einsteckt, erhält eines Tages auch Zuneigung, lautet die Hoffnung des Watschenmanns, der im geschlagen Werden zudem auch eine Einnahmequelle entdeckt hat: Das schlechte Gewissen macht manche Münze locker.

Für die Emotionen sind die Randfiguren zuständig. Klars Kollegen springen behände zwischen verschiedenen Rollen, die mitunter zu kurze Auftritte haben, um wirkliche Konturen zu erhalten. Eindrucksvoll setzt Sebastian Klein den freundlichen GI Elmer und den bemitleidenswerten „Kummerl“ voneinander ab. Rainer Galke ist als gutmütiger Boxer Dragan Heinrich ein Vaterersatz und Lydia (Birgit Stöger) ein Partner in schwierigen Zeiten und dabei doch nur Platzhalter für ihren vermissten Mann, den Schuster. Als dieser mit Verletzungen an Leib und Seele aus Kriegsgefangenschaft heimkehrt, kann er sich kaum mehr an etwas erinnern.

Auch wenn manche Leerstellen bleiben, gibt der Abend eine Ahnung von dem emotionalen Niemandsland dieser Zeit, in der die Verwüstungen von Krieg und Diktatur noch lange nicht überwunden waren und die Aufbruchsstimmung des Wiederaufbaus bei weitem noch nicht alle erfasst hatte. Das Volkstheater nimmt mit diesem Blick in die Vergangenheit seine Verantwortung als zeitkritisches Gegenwartstheater wahr - und bietet damit einen hervorragenden Beitrag zur laufenden Diskussion über die Zukunft des Volkstheaters, das zuletzt viel zu häufig selbst als Watschenmann herhalten musste.

(S E R V I C E - „Watschenmann“ nach dem Roman von Karin Peschka, Bühnenfassung von Bérénice Hebenstreit, Michael Isenberg und Ensemble, Regie: Bérénice Hebenstreit, Bühne und Kostüme: Mira König, Live-Musik: Hristina Susak. Mit Rainer Galke, Katharina Klar, Sebastian Klein und Birgit Stöger. Uraufführung. Volx/Margareten, Wien 5, Margaretenstraße 166. Nächste Vorstellungen: 5., 12., 28.2., Karten: 01 / 52111-400, www.volkstheater.at)