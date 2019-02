Britischer Skifahrer in Tirol vier Meter abgestürzt - schwer verletzt

Schwendau (APA) - Ein 15-jähriger Skifahrer aus Großbritannien hat sich am Donnerstag bei einem Unfall im Skigebiet Horberg in der Tiroler Gemeinde Schwendau (Bezirk Schwaz) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Jugendliche über den mit einem Seil abgesicherten und einem Warnschild gekennzeichneten Pistenrand hinaus gefahren und rund vier Meter in ein Bachbett abgestürzt.

Der Brite war Mitglied einer Skischulgruppe, war auf eigenen Wunsch jedoch alleine auf der blauen Piste Nummer 14 abgefahren. Unmittelbar neben der Talstation des Schleppliftes „Mittertrett“ fuhr der 15-Jährige aus bisher unbekannter Ursache über den Pistenrand hinaus. Die Pistenrettung stieg mit Hilfe einer Leiter in das Bachbett ab und leistete Erste Hilfe.

Erst durch die Besatzung des Notarzthubschraubers konnte der Brite dann mittels Tau aus dem Bachbett geborgen werden. Er wurde zunächst in das Krankenhaus Schwaz geflogen. Nachdem sich sein Gesundheitszustand jedoch verschlechterte, musste der 15-Jährige in die Innsbrucker Klinik überstellt werden.