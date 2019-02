In Lausanne ist einer der letzten Nachtwächter Europas im Dienst

Lausanne (APA/AFP) - 153 abgetretene Stufen aus Stein führen zu Renato Häuslers Arbeitsplatz. Zwischen 22.00 und 2.00 Uhr erklimmt er zur vollen Stunde die Plattform des Kirchturms der Kathedrale von Lausanne - auf dem Kopf einen Filzhut, in der Hand eine Laterne. Häusler ist Nachtwächter der Stadt am Genfer See und hält eine über 600 Jahre alte Tradition am Leben.

„Dies ist der Nachtwächter! Es hat zehn geschlagen! Es hat zehn geschlagen!“, ruft er durch die zum Trichter geformten Hände über die Dächer der Stadt - genauso wie es all seine Vorgänger seit 1405 Nacht für Nacht getan haben. Im Mittelalter mussten die Türmer und Nachtwächter in den Straßen nicht nur die Zeit ausrufen, sondern vor allem nach Feuer Ausschau halten. Ein Brand in den Holzhäusern konnte verheerende Folgen haben.

In Europa habe es „tausende, wenn nicht gar Zehntausende“ Nachtwächter gegeben, sagte Häusler. Bessere Häuser und Öfen machten sie überflüssig. Auch Lausanne bräuchte keinen Nachtwächter mehr. „Aber der Stadt ist sehr daran gelegen, die Tradition zu erhalten“, berichtete der 60-Jährige.

„Dadurch wird Geschichte lebendig“, sagte Stadtrat David Payot. Als die Stadt Anfang der 1960er-Jahre die Nachtwächter-Stunden kürzen wollte - damals tat dieser noch von 21.00 Uhr bis zum Morgengrauen Dienst - hagelte es Protest. Die Bürger fürchteten, das sei der Anfang vom Ende der Tradition. Andernorts gibt es kaum mehr fest angestellte Nachtwächter. In vielen Städten Europas, auch in Österreich, „amtieren“ jedoch Ehrenamtliche, die als Nachtwächter gekleidet Besucher führen und an die ausgestorbene Zunft erinnern.

Renato Häusler ist einer der letzten aktiven Nachtwächter in Europa und er liebt seine Arbeit. 14 Jahre lang war er Ersatz-Wächter, bis er 2002 zum hauptamtlichen wurde. In einer Zeit, in der sich alles um Profit und Effizienz drehe, genießt Häusler es nach eigener Aussage, eine Tradition zu pflegen, die eigentlich nicht mehr notwendig ist.

Sein Lohn ist weit niedriger als der anderer Nachtarbeiter. Geld verdient er mit seinem Zweitjob: Als Lichtkünstler beleuchtet er Veranstaltungen ausschließlich mit Kerzen. Die Stunde zwischen seinen Zeitansagen nutzt Häusler deshalb ab und an zum Kerzenziehen.

Doch manchmal ist dafür gar keine Zeit: An jenen Tagen, an denen Einheimische und Touristen eingeladen sind, den Nachtwächter bei der Arbeit zu besuchen. 600 bis 700 Menschen kommen jedes Jahr, sagte Häusler.

Meistens genießt er die Aussicht 40 Meter über der Stadt aber ganz allein. „Im Sommer ist es großartig. Dann nisten Mauersegler im oberen Gang und fliegen abends herum“, schwärmte Häusler. Er ist stolz, eine Tradition aus dem 15. Jahrhundert fortzusetzen, und fühlt sich keineswegs überflüssig. „In einer völlig chaotischen Welt ist es, glaube ich, sehr beruhigend, Traditionen zu haben, die uns unsere Wurzeln entdecken lassen.“