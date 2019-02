Thomas Bernhard - Die großen Skandale

Wien (APA) - Auch wenn das in 75 Sprachen übersetzte Werk Thomas Bernhards mittlerweile zum Kanon nicht nur der österreichischen Literaturgeschichte gehört, ist sein Name auch untrennbar mit einigen der größten Theater- und Literaturskandale der Zweiten Republik verbunden.

Den ersten großen Eklat gab es bereits fünf Jahre nach Erscheinen von Bernhards Romandebüt „Frost“: Als der Autor am 22. März 1968 den ihm für das Jahr 1967 verliehenen Kleinen Österreichischen Staatspreis überreicht bekam, bezeichnete er in seiner Dankesrede die Österreicher als „apathisch“ und „Geschöpfe der Agonie“. Sätze wie „Die Zeitalter sind schwachsinnig, der Staat ist ein Gebilde, das fortwährend zum Scheitern, das Volk als solches, das ununterbrochen zur Infamie und zur Geistesschwäche verurteilt ist“ oder „Es ist nichts zu loben, nichts zu verdammen, nichts anzuklagen, aber es ist vieles lächerlich; es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt“ veranlassten den damaligen Unterrichtsminister Theodor Piffl-Percevic, empört den Saal zu verlassen. Dazu rief er noch: „Wir sind trotzdem stolze Österreicher.“ Die Geschehnisse führten dazu, dass die Verleihungszeremonie des Anton-Wildgans-Preises der österreichischen Industrie, den Bernhard ebenfalls bekommen sollte, abgesagt und der Preis mit der Post zugestellt wurde.

In die Geschichte eingegangen ist auch die Uraufführung von „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ bei den Salzburger Festspielen am 29. Juli 1972 mit dem sogenannten „Notlichtskandal“: Laut Regieanweisung sollte das Stück in absoluter Finsternis enden, also verlangte Regisseur Claus Peymann, bei den Aufführungen konsequenterweise auch das Notlicht im Saal zu löschen. Dem Wunsch wurde aufgrund feuerpolizeilicher Vorschriften nicht entsprochen. Daraufhin entbrannten Streitigkeiten und alle weiteren Vorstellungen wurden abgesagt. Bernhard stellte sich hinter die Akteure, u.a. mit dem via Telegramm belegten Satz: „Eine Gesellschaft, die zwei Minuten Finsternis nicht verträgt, kommt ohne mein Schauspiel aus“. Das Stück wurde ein halbes Jahr später ins Programm des Hamburger Schauspielhauses aufgenommen.

„Holzfällen“ trug die „Erregung“ bereits im Untertitel: Als das Buch 1984 erschien, löste es den bis dahin größten Skandal in Bernhards Karriere aus und verschaffte dem Werk umso mehr Publizität. Das Buch wurde als Abrechnung mit Bernhards Freund und Mäzen Gerhard Lampersberg, dessen Gast Bernhard am Kärntner „Tonhof“ oftmals gewesen war, verstanden. Angesichts der Darstellung des Komponisten „Auersberger“, eines heruntergekommenen Alkoholikers mit zahlreichen an Lampersberg erinnernden Zügen, veranlasste der Literaturkritiker Hans Haider, das mutmaßliche Vorbild zu einer Klage gegen Bernhard zu bewegen. Der Roman wurde in Österreich polizeilich beschlagnahmt, Bernhard untersagte daraufhin die Auslieferung all seiner Bücher nach Österreich. In Folge wurde die Beschlagnahmung aufgehoben, Lampersberg zog die Klage zurück und Verleger Siegfried Unseld kam anonym für die Anwaltskosten auf.

Die weitesten Kreise zog allerdings der „Heldenplatz“-Skandal im Herbst 1988: Bernhards Beitrag zum „Bedenkjahr“ (50. Jahrestag des „Anschlusses“ Österreichs) entfachte eine Politiker- und Medienkampagne, die in der Zweiten Republik einzigartig dasteht. In den Wochen vor der Uraufführung durch Claus Peymann am Burgtheater sickerten erste Informationen über das Stück, in dem der jüdische Gelehrte Josef Schuster kurz vor seiner neuerlichen Emigration Selbstmord begeht, durch. Die ursprünglich für den 14. Oktober - den 100. Geburtstag des Burgtheaters - anberaumte Premiere musste auf den 4. November verschoben werden.

Die Aufregung über die „Österreich-Besudelung“ wurde in der „Kronen Zeitung“ heftig angeheizt, auch zahlreiche Politiker wie der damalige Vizekanzler Alois Mock (ÖVP), Ex-Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ), Bundespräsident Kurt Waldheim und FPÖ-Obmann Jörg Haider mischten sich mit kritischen Stimmen ein. Am Tag der Uraufführung gab es Demonstrationen, vor dem Burgtheater wurde ein Misthaufen deponiert. Die Premiere selbst geriet jedoch zu einem großen Erfolg, der auch von organisierten Störtrupps nicht beeinträchtigt werden konnte. Zu den Schreiern auf dem Balkon zählte auch der heutige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Der Schlussapplaus währte eine halbe Stunde.