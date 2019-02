Thomas Bernhard - Neues Buch über „Hab & Gut“ des Dichters

Wien (APA) - Einen „bis ins kleinste Detail sorgfältig inszenierten Privatkosmos voll der Täuschungen, Ablenkungsmanöver und falschen Behauptungen von erlesener Eleganz“ fand André Heller bei seinem ersten Besuch in Thomas Bernhards Vierkanter in Ohlsdorf vor. Angeregt davon hat er nun im Brandstätter Verlag „ein Kompendium der Besonderheiten von Hab und Gut des Thomas Bernhard“ herausgegeben.

Drei Häuser im oberösterreichischen Alpenvorland hatte der vor 30 Jahren gestorbene Dichter erworben. 1965 kaufte er jenen Vierkanthof in Ohlsdorf/Obernathal, der seit 1990 der Öffentlichkeit zugänglich ist. Er renovierte das bereits für den Abriss vorgesehene Gebäude aus dem frühen 14. Jahrhundert und gestaltete es zu einer Art Landsitz um. 1971 erwarb er die „Krucka“ am Grasberg bei Gmunden, als einsames und schlecht zugängliches Refugium, wenn es ihm in Ohlsdorf durch ungebetene Besucher zu turbulent wurde, ein Jahr später das „Quirchtenhaus“ in Ottnang nahe Wolfsegg, das er ebenfalls grundsanierte und wie ein Jagdhaus möblierte.

Hertha Hurnaus hat die drei Häuser und ihre Interieurs für das Buch in schönen Fotoessays dokumentiert, Ex-Az W-Chef Dietmar Steiner macht sich in einem Essay Gedanken über die „Inszenierten Welten“, die Thomas Bernhard an allen drei Orten geschaffen hat. Denn augenfällig ist, dass der Dichter mit großem Aufwand und erlesenem Geschmack ein „betörendes Als-ob“ (Heller) schuf: „Thomas Bernhard hat in all seinen drei Häusern eine Lebenswelt inszeniert, die tatsächlich nie stattgefunden hat, nicht gelebt wurde“, schreibt Steiner. In der großen Profi-Küche bleib der Herd fast immer kalt, die dekorativ aufgehängten Gewehre blieben unbenützt, die unzähligen, vorbildlich geputzten und aufgereihten Paar Maßschuhe wurden selten getragen, in den zahlreichen Gästebetten schlief fast nie jemand.

Der Band „Thomas Bernhard. Hab & Gut. Das Refugium des Dichters“ enthält auch Essays von Ronald Pohl über Bernhards Bibliothek, von Christian Schachinger über die Plattensammlung des Dichters („Böse gesagt, könnte man die Schallplattensammlung als fern jeder Systematik zusammengekaufte Eduscho-Klassik bezeichnen.“) und von Barbara Vinken über den dandyhaften Lifestyle des Außenseiters. Nachlassverwalter Peter Fabjan liefert mit einer Nachbemerkung den Schlusspunkt des Buches. „Seine letzten Jahre waren mehr und mehr Abschied von den geliebten drei Häusern“, schreibt er darin über seinen Halbbruder. „Sie bleiben ein jedes ein Stück von ihm.“

Bleibend ist auch sein Werk. Vor dem Todestag hat der Residenz Verlag Bernhards „Autobiographische Schriften in einem Band“ aufgelegt. „Die Ursache“, „Der Keller“, „Der Atem“, „Die Kälte“ und „Ein Kind“ wurden von Erwin Wurm mit einer Reihe von dem Autor gewidmeten Illustrationen versehen - und sind in dieser Ausgabe nur um 5 Euro teurer als die ebenfalls weiter erhältliche Kassette mit fünf Einzelbänden.

(S E R V I C E - André Heller (Hg.): „Thomas Bernhard. Hab & Gut. Das Refugium des Dichters“, Brandstätter Verlag, 176 Seiten, mit 90 Fotografien, 35 Euro; Thomas Bernhard: „Autobiographische Schriften in einem Band“, Einmalige Ausgabe mit Aquarellen von Erwin Wurm, Residenz Verlag, 496 Seiten, 60 Euro, ISBN: 9783701717149)