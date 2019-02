Thomas Bernhard-Archiv: Geschlossen, aber vollständig digitalisiert

Wien/Gmunden/Salzburg (APA) - Seit mehr als vier Jahren ist das Thomas Bernhard-Archiv, das sich der Aufarbeitung des Nachlasses gewidmet hatte, geschlossen. Das Konvolut befindet sich laut Angaben von Bernhards Halbbruder Peter Fabjan zwar nach wie vor in Gmunden, für die Forschung zugänglich ist jedoch lediglich das Digitalisat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) - auf Anfrage und mit Fabjans Zustimmung.

Das bestätigte auch Konstanze Fliedl, Leiterin des ÖAW-Projekts „Academiae Corpora“ gegenüber der APA. Mit Ende 2018 sei die 2015 begonnene Archiv-Digitalisierung abgeschlossen, derzeit arbeite man an einem Verzeichnis für die 135.000 größtenteils in Gmunden entstandenen Aufnahmen. Lediglich Großformate wurden zeitweise nach Wien gebracht, um sie fachgerecht zu scannen. Für die Öffentlichkeit zugänglich wird aber auch das Digitalisat nicht sein, jede einzelne Anfrage von Wissenschaftern werde vorab von Fabjan geprüft, Zugang zu ausgewählten Unterlagen erhalten Forscher ausschließlich vor Ort in der Niederlassung der Akademie in der Sonnenfeldgasse, wo das Projekt Academiae Corpora beheimatet ist.

Das (vorerst) einzige Projekt mit dem digitalisierten Nachlass soll Ende 2020 abgeschlossen sein: Eine digitale, annotierte und kommentierte Edition von „Wittgensteins Neffe“ soll in einer für Wissenschafter zugänglichen Online-Ausgabe erscheinen. Wie es in Zukunft mit dem physischen Archiv weitergeht, das sich nach dem Auszug aus der sogenannten Kleinen Villa Toscana (Villa Stonborough) seit Anfang 2015 wieder in Bernhards ehemaliger Wohnung in Gmunden befindet, ist offen.

Bernhards Erbe und Nachlassverwalter Fabjan hatte mit dem Nachlass 1998 eine Privatstiftung begründet, ein Jahr später begann der Wissenschafter Martin Huber mit der Aufarbeitung der Schriften. 2001 übersiedelte man von Bernhards Gmundner Wohnung in die vom Land Oberösterreich zur Verfügung gestellte Kleine Villa Toscana, in der auch Atelierwohnungen untergebracht waren.

Für die Personalkosten war eine mehrjährige Förderung vereinbart, die 2012 auslief. Vorgesehen war laut Landeskulturdirektor Reinhold Kräter, dass das Land OÖ und das Literaturarchiv Salzburg sowie die Thomas-Bernhard-Privatstiftung das Archiv weiterführen und die Villa Stonborough kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Diese Konstruktion wurde mit Ende 2014 auf Fabjans Wunsch aufgelöst.

In den aktiven Jahren des Archivs entstand die 22-bändige Gesamtausgabe, die kontinuierlich im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Vor fünf Jahren kam schließlich der Wendepunkt: Nach Unstimmigkeiten schied der damalige Archiv-Leiter Martin Huber aus, seither herrscht Unklarheit über die Zukunft des physischen Archivs. Dem Vernehmen nach waren Meinungsverschiedenheiten über die Kooperation mit der ÖAW Grund für den Bruch. Eine mögliche Übernahme durch den Staat schloss Fabjan gegenüber der APA aus: „Das Land hat er ja geliebt, den Staat und seine politisch und für die Kultur Verantwortlichen gehasst.“

Wie es mit Bernhards Nachlass weitergehen wird, wenn Fabjan einmal nicht mehr ist, ist ebenfalls offen: „Was die Liegenschaften angeht, gab es Pläne, mit denen ich aber vorerst gescheitert bin“, sagte Fabjan im Dezember in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. „Was die literarischen Nachlässe betrifft, sind Verhandlungen im Gange. Da ist noch keine Lösung gefunden.“ Fest steht, dass laut Testamentsbestimmung zum Umgang mit dem literarischen Nachlass Verhandlungen nur mit Suhrkamp gemeinsam stattfinden können, präzisierte Fabjan gegenüber der APA. Nachsatz: „Das Archiv ist bis auf Weiteres Aufbewahrungsarchiv.“