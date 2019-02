Snowboard: Cross-Finalphase bei WM nur in Vierer-Heats

Solitude (Utah) (APA) - Wegen einer zu engen Passage nach der Startsektion in die erste Kurve ist am Donnerstagabend beschlossen worden, dass die Finalphase im Snowboard Cross bei den Weltmeisterschaften in Solitude als Vierer- statt als Sechser-Heats ausgetragen wird. Für Österreich qualifizierten sich Hanno Douschan (10.), Lukas Pachner (11.) und Alessandro Hämmerle (23.). Luca Hämmerle (36.) schied aus.

Nicht mit dabei im Finale der Top 32 am (heutigen) Freitagabend (19.00 Uhr MEZ) ist Titelverteidiger und Doppel-Olympiasieger Pierre Vaultier. Der Franzose musste nach einem Trainingssturz, bei dem sein Helm zu Bruch gegangen war, auf ein Antreten verzichten. Er zog sich eine nicht näher definierte Verletzung im Kopf- und Nackenbereich zu, war bei der Qualifikation aber als Zuschauer im Zielbereich.

Die fünffache Weltmeisterin Lindsey Jacobellis (USA) trat nach einem Trainingssturz an und zog sicher in die Finalphase der Top 16 bei den Damen ein. Österreicherin war keine am Start. Ein Kriterium in der Quali war die Pistenpräparierung, weil noch maschinell gearbeitet worden war, brach sie an mehreren Stellen und war an anderen zu weich.