Eishockey: Sechster NHL-Sieg in Folge für Raffls Philadelphia

Boston (APA) - Die Philadelphia Flyers sind derzeit in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nicht zu stoppen. Am Donnerstag (Ortszeit) gab es für das Team des Österreichers Michael Raffl in Boston mit einem 3:2 durch ein Powerplay-Tor von Travis Sanheim in der Overtime den sechsten Sieg in Folge. Trotzdem trennen die Flyers immer noch 9 Punkte von einem Play-off-Platz. Für Sanheim war es das 100. NHL-Match.

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag: Boston Bruins - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 2:3 n.V., New Jersey Devils - New York Rangers 3:4, Winnipeg Jets - Columbus Blue Jackets 4:3