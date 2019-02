Basketball: Dallas holte Letten Porzingis als Nowitzki-Nachfolger

Dallas (Texas)/New York (APA/Reuters/dpa) - Die Dallas Mavericks haben sich auf einen Nachfolger für ihren Altstar Dirk Nowitzki festgelegt. In einem Tauschgeschäft mit den New York Knicks verpflichteten die Texaner am Donnerstag unter anderem den Letten Kristaps Porzingis. Der 23-Jährige ist mit seinen 2,21 m eine Ausnahmeerscheinung und soll mit dem slowenischen Basketball-Jungstar Luka Doncic ein schlagkräftiges europäisches Duo bilden.

„Wenn du die Chance hast, einen Spieler solchen Kalibers zu holen, musst du es tun“, meinte Nowitzki. Der Deutsche, mit Dallas 2011 NBA-Champion, steuert mit 40 Jahren auf sein Karriereende zu.

Porzingis laboriert derzeit noch an den Folgen einer Knieverletzung. Mit dem Letten wechselten Knicks-Topscorer Tim Hardaway Jr., Trey Burke und Courtney Lee nach Dallas. New York erhielt dafür Dennis Smith Jr., den früheren All-Star DeAndre Jordan und Wesley Matthews. Dazu kommen zwei Erstrunden-Wahlrechte der Mavericks in kommenden NBA-Drafts.