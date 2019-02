Börse Tokio schließt wenig bewegt

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Freitag ohne klare Richtung geschlossen. In Asien sorgten schwache Konjunkturdaten aus China für schlechte Stimmung. Für einzelne Kursausschläge zeichnete sich jedoch die Unternehmensberichtssaison in Japan verantwortlich.

Chinas Industrie hat einer Umfrage zufolge im Jänner mehr Schwung verloren als erwartet. Die Firmen schränkten angesichts eines schwächelnden Auftragseingangs ihre Aktivität zudem so stark ein wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Der Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex fiel von 49,7 Zählern im Dezember auf 48,3 Punkte.

Der Nikkei-225 Index beendete den Handelstag mit plus 14,90 Punkten oder 0,07 Prozent bei 20.788,39 Zählern. Der weiter gefasste Topix Index verlor um 2,86 Punkte oder 0,18 Prozent auf 1.564,63 Einheiten. 785 Kursgewinnern standen 1.252 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 66 Titel.

Bei den Sektoren im Leitindex Nikkei gaben die Rohstoffwerte deutlich nach. Auch im Banksektor standen tiefrote Zahlen: Mizuho gaben um 3,62 Prozent nach und Fukuoka Financial rückten um mehr als 5 Prozent nach unten. Aozora Bank realisierten ein Minus von 7,76 Prozent.

Aktien des Aromen- und Geschmacksverstärkerspezialisten Ajinomoto sackten im Nikkei um 10,10 Prozent ab. Der Konzern hatte zuletzt seine Erwartungen für das Gesamtjahr deutlich nach unten geschraubt. Grund dafür sind Abschreibungen auf das Geschäft in Südafrika und den USA.

Aktien des Videospielentwicklers Konami schlossen nach den gestern veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal ebenfalls im tiefroten Terrain. In den vergangenen 9 Monaten des aktuellen Geschäftsjahrs 2019 hat das Unternehmen die Umsätze um 7,8 Prozent steigern können. Jedoch schwächelten mehrere Geschäftssparten. Die Aktie verlor in Folge mehr als 8 Prozent.

Bei den Gewinnern stiegen Astellas Pharma um mehr als 5 Prozent und reihten sich damit unter den stärksten Tagesgewinnern ein. Das Unternehmen konnte den Gewinn je Anteilsschein um mehr als ein Drittel steigern. In dem Umfeld stiegen auch die Papiere des Branchenkollegen und Pharmaschwergewichts Daiichi Sankyo um mehr als 5 Prozent.

