Toto: Wieder kein Dreizehner im Jänner - Achtfach-Jackpot wartet

Wien (APA) - Auch in der Toto Runde 5A hat es keinen Dreizehner gegeben. Damit ist wie im Vorjahr der gesamte Jänner ohne einen Gewinn im höchsten Rang vorübergegangen. In der nächsten Runde gibt es einen Achtfachjackpot, für den rund 85.000 Euro im Topf erwartet werden. Auch im Zwölferrang und in der Torwette (1. und 2. Rang) gibt es einen Jackpot. Annahmeschluss für die Runde 5B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 5A (Angaben ohne Gewähr):

Kein Dreizehner, Achtfach-Jackpot zu 71.478,92 Euro - 85.000 erwartet Kein Zwölfer, Jackpot mit 5.031,96 7 Elfer zu je 159,70 78 Zehner zu je 28,60 50 5er Bonus zu je 18,60

Torwette 1. Rang: Jackpot mit 6.797,28 Euro Torwette 2. Rang: Jackpot mit 2.096,45 Torwette 3. Rang: 1 Gewinn zu 524,70 Hattrick: Jackpot mit 113.653,77 ~