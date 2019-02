Fußball: CONCACAF unterstützt Infantino bei FIFA-Präsidenten-Wahl

San Jose (APA/sda) - Der Fußball-Kontinentalverband von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik (CONCACAF) wird bei der Wahl des FIFA-Präsidenten am 5. Juni in Paris den amtierenden Präsidenten Gianni Infantino unterstützen. Dies gab der Verband am Donnerstag nach einem Meeting in San Jose, der Hauptstadt Costa Ricas, bekannt.

Ob der im Februar 2016 als Nachfolger von Sepp Blatter gewählte Infantino herausgefordert wird, entscheidet sich bis 5. Februar. Bis dann müssen Interessenten ihre Kandidatur einreichen. Zuletzt hatte sich der frühere Schweizer Internationale Ramon Vega als möglicher, aber wohl aussichtsloser Herausforderer Infantinos ins Spiel gebracht.