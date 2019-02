INF-Vertrag - Europäer befürchten neues Wettrüsten

Bukarest (APA) - Der geplante US-Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen hat unter den Europäern Sorge über ein neues Wettrüsten ausgelöst. „Ohne INF-Vertrag wird es weniger Sicherheit geben“, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Bukarest. „Wir verfolgen das mit großer Besorgnis“, sagte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ).

Maas beschuldigte Russland. „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der INF-Vertrag von der russischen Seite verletzt wird.“ Der Vertrag „ist faktisch außer Kraft gesetzt“. Dennoch sei es notwendig, Abrüstung wieder auf die Tagesordnung zu setzen und dabei China und neue Waffensysteme einzubeziehen. Im März gebe es in Berlin eine Abrüstungskonferenz zu neuen Waffensystemen. Antworten aus dem Kalten Krieg hält Maas für „völlig ungeeignet“ für diese Herausforderungen.

Der litauische Außenminister Linas Linkevicius gab ebenfalls Russland die Schuld. Es gebe „klare Beweise“, dass Russland mehrere Jahre lang den Vertrag gebrochen habe. Die USA hätten Moskau oft aufgefordert, den Vertrag einzuhalten, doch habe sich nichts geändert. Auch Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics sagte, Russland halte sich nicht an die Vertragsbedingungen. Es brauche nun eine globale Lösung. Die vergangenen fünf Jahre seien insgesamt nicht gut für die Sicherheit gewesen.

Kneissl sprach sich gegen eine Schuldzuweisung an Russland aus. „Es ist ein bisschen komplizierter“, sagte sie. Sie habe selbst mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg darüber gesprochen. „Der Sachverhalt, der dazu geführt hat, ist ein relativ komplizierter. Es spielt auch China hinein.“ So gehe es beim Streit um den INF-Vertrag nicht nur um eine Auseinandersetzung zwischen Russland und den USA, sondern auch um Militärbasen an der russisch-chinesischen Grenze.

Rüstungswettläufe würden nicht nur die Risiken erhöhen, „sondern kosten auch gewaltig viel Geld, das man anderen Orts einsetzen könnte“, sagte Kneissl. Die Außenministerin plädierte dafür, weiter die internationalen Foren für Abrüstung zu nutzen. Abrüstungsverhandlungen könnten aber über Generationen dauern. „Das sind nicht Dinge, die in fünf oder acht Jahren verhandelt werden wie ein Freihandelsabkommen, sondern das kann bis zu 30 Jahre dauern.“ Man könne nur appellieren, diese Gespräche im multilateralen Geiste wieder anzugehen.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto warf dem Westen „Scheinheiligkeit“ gegenüber Russland vor. „Wir sehen, dass westliche europäische Länder Russland an der Oberfläche kritisieren, aber unter der Oberfläche machen ihre Unternehmen enorme Geschäfte mit russischen Unternehmen.“ Szijjarto nannte etwa die Ostseepipeline Nord Stream als Beispiel. Von einer Ost-West-Konfrontation könne Mitteleuropa nur verlieren. Ungarn habe aber nicht viel Einfluss, „wir können nur die Daumen halten“.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnte, eine Rüstungsdebatte würde Europa „zerreißen und schwächen“. Er hoffe darauf, dass es den Europäern gelinge, Russland und die USA wieder zu einem Dialog zusammenzubringen, „denn geografisch sind wir die Leidtragenden, wenn wieder Aufrüstung auf der Tagesordnung steht“. Es sei auch nicht im Interesse Russlands, sich auf einen Waffenwettstreit einzulassen. Es sei „verrückt, nach dem Fall der Mauer wieder auf atomare Aufrüstung zu setzen“. Die EU könne aber nur ein positiver Mediator sein, „wir stehen zwischen Amerika und Russland“.

Offiziell steht eine Debatte über den INF-Vertrag bei dem Außenministertreffen nicht auf der Tagesordnung. Die Chefdiplomaten beraten über eine einheitliche Linie der EU gegenüber China, auch mit den EU-Kandidatenländern. „Wir wollen Beziehungen auf Augenhöhe haben“, sagte Maas. Deshalb müsse die EU ihr Verhältnis zu China in großer Geschlossenheit definieren, dies sei wichtig für Handel und Wertefragen. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn sagte, ein EU-Beitritt der Türkei stehe nicht auf der Tagesordnung. Aufgrund der aktuellen Situation seien die Beitrittsverhandlungen quasi zum Stillstand gekommen, daran werde sich in nächster Zukunft nichts ändern.