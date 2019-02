Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt am Vormittag zu

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel Terrain gewonnen. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.007,45 Punkten nach 2.985,45 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 22 Punkten bzw. 0,74 Prozent.

An Europas Leitbörsen gab es bisher nur geringe Kursbewegungen zu sehen, die meisten Indizes starteten aber leicht im Plus. Am Markt wurde auf Zurückhaltung nach schwachen Daten aus Asien verwiesen. So hat sich die Stimmung in chinesischen Industriebetrieben zum Start des neuen Jahres eingetrübt.

In Wien rückt heute der Börsengang des Wiener Biotech-Unternehmens Marinomed in den Fokus. Die Aktie notiert aktuell bei 75,70 Euro, der Ausgabepreis der Aktien lag bei 75 Euro. Am Ende der Angebotsfrist waren inklusive Mehrzuteilung 299.000 Aktien platziert worden. Daraus ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 22,4 Mio. Euro. Der heutige Börsengang ist bereits der zweite Versuch des Unternehmens, an die Wiener Börse zu gehen. Ursprünglich war das Debüt für den 29. November 2018 geplant gewesen, das IPO-Angebot musste jedoch wegen zu geringer Nachfrage auf Eis gelegt werden.

Auftrieb für den Leitindex ATX lieferten Kursgewinne in den beiden Bankwerten Erste Group (plus 1,81 Prozent auf 30,95 Euro) und Raiffeisen (plus 1,47 Prozent auf 23,42 Euro). Auch BAWAG gewannen klare 1,19 Prozent auf 37,40 Euro. Im Plus starteten außerdem Versicherungswerte: Vienna Insurance Group legten 1,23 Prozent auf 21,44 Euro zu und UNIQA stiegen um 1,07 Prozent auf 8,06 Euro.

Die Aktien der AT&S zogen um 1,89 Prozent auf 18,34 Euro an. Die Experten der Berenberg Bank haben im Anschluss an die am Mittwochabend vorgelegten Zahlen des Leiterplattenherstellers ihr Kursziel für die Titel von 23,5 Euro auf 21,5 Euro gesenkt, das Votum „Hold“ wurde bestätigt. Unter anderem weil der Konzern seine Prognosen herunter geschraubt habe, sei das Kursziel reduziert worden, schrieben die Analysten.

Der ATX Prime notierte bei 1.523,15 Zählern und damit um 0,66 Prozent oder 10,05 Punkte höher.

