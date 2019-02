USA nun um vorläufige Zollaufhebung seitens Prishtinas bemüht

Prishtina (Pristina)/Washington (APA) - Die USA erwarten nicht, dass der Kosovo die drastischen für Zölle für Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina völlig abschaffe, allerdings sie vorläufig aufhebe. Der US-Botschafter in Prishtina, Philip Kosnett, erklärte dies am Donnerstagabend gegenüber dem kosovarischen TV-Sender KTV. Kosnett war zuvor mit der kosovarischen Staats-und Regierungsspitze zusammengekommen.

Medien in Prishtina berichteten danach, dass Kosnett entnervt den Sitzungssaal verlassen habe. Premier Ramush Haradinaj bekräftigte nach dem Treffen seine Entschlossenheit, an den Zöllen festzuhalten. Dies wäre eine souveräne Entscheidung der Regierung, meinte Haradinaj. Der größte Regierungspartner, die Demokratische Partei (PDK) von Kadri Veseli, ist damit aber offenbar nicht einverstanden. Parlamentspräsident Veseli hatte sich Anfang der Woche für eine vorläufige Zollaufhebung für 120 Tage ausgesprochen. Dies würde nach seiner Ansicht die Fortsetzung des Normalisierungsdialogs mit Belgrad ermöglichen.

Die USA seien fest davon überzeugt, dass eine vorläufige Zollaufhebung, die möglichst rasch geschehen sollte, zur Fortsetzung des Normalisierungsprozesses beitragen würde, sagte der US-Botschafter gegenüber KTV. Komme es nicht dazu, bestehe die Gefahr, dass der Schwung vollkommen verloren gehe, was sich auf die Bevölkerung des Kosovo und Serbiens schlecht auswirken würde, warnte Kosnett. Auch sei Washington überzeugt, dass ein allumfassendes Normalisierungsabkommen zwischen Belgrad und Prishtina noch im laufenden Jahr erzielt werden könnte.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hatte die Wiederaufnahme des EU-initiierten Normalisierungsdialogs zwischen Belgrad und Prishtina an die Zollaufhebung geknüpft. Vucic hatte am Donnerstag US-Präsident Donald Trump um Unterstützung in den Bemühungen zur Lösung der Kosovo-Frage ersucht. „Serbien alleine kann dieses Problem nicht lösen“, hielt Vucic in einem Schreiben an den US-Präsidenten fest. Vucic hatte sich kürzlich wiederholt äußerst pessimistisch gezeigt, was eine rasche Lösung der Kosovo-Frage betreffe.