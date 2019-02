Drogenschmuggler bei Kurierfahrt in Kärnten geschnappt

Villach/Ljubljana (APA) - Am Grenzübergang Karawankentunnel (Bezirk Villach-Land) ist der Polizei bei einer Kontrolle ein Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Der 25-jährige Slowene hatte zwei Halbkilo-Päckchen Cannabis in der Reserveradmulde im Kofferraum versteckt, ein weiteres Päckchen war im Motorraum. Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

In seiner Vernehmung durch Kriminalbeamte gab er an, dass er als Kurier unterwegs war, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Das Suchtgift sollte der 25-Jährige von Laibach nach Österreich bringen und auf der Rosegger Rast an der Karawankenautobahn (A11) an einen Unbekannten übergeben. Für die Fahrt wurden ihm mehrere Hundert Euro Lohn versprochen.