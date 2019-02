Europas Leitbörsen tendieren zur Eröffnung fester

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Börsen sind trotz der verhaltenen Vorgaben aus Asien gut behauptet gestartet. Auch schwache Konjunkturdaten aus China konnten die Anleger in Europa nicht verunsichern.

Chinas Industrie hat einer Umfrage zufolge im Jänner mehr Schwung verloren als erwartet. Die Firmen schränkten angesichts eines schwächelnden Auftragseingangs ihre Aktivität zudem so stark ein wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Der Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex fiel von 49,7 Zählern im Dezember auf 48,3 Punkte.

Bei den Konjunkturdaten in Europa werden heute die aktuellen Verbraucherpreise für die Eurozone veröffentlicht. Am Nachmittag in den USA stehen zudem aktuelle Beschäftigungszahlen für Jänner auf der Datenagenda. Auch der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes wird in Übersee veröffentlicht.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.30 Uhr mit plus 0,16 Prozent oder 4,97 Punkte bei 3.164,40 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,19 Prozent oder 20,80 Zähler auf 11.193,90 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,43 Prozent oder 29,68 Einheiten auf 6.998,53 Punkte.

Gegen den Trend tendierte in Madrid der Leitindex IBEX-35 in negativem Terrain. Die Bankenwerte in Spanien verloren am stärksten: Caixabank rutschten um mehr als 6 Prozent ab, Sabadell verloren 4,54 Prozent und Bankia rückten mehr als 2 Prozent nach unten.

Die Deutsche Bank hat 2018 nach drei Verlustjahren in Folge wieder Gewinn gemacht. Wie das größte deutsche Geldhaus am Freitag in Frankfurt mitteilte, lag das Ergebnis unter dem Strich bei 341 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatte das Institut einen Nettoverlust von 735 Millionen Euro hinnehmen müssen. An der Börse gab es dennoch ein Minus: die Aktie verlor 1,79 Prozent.

Aktien des Rohstoffriesen Glencore gaben in London um 0,15 Prozent nach. Der in der Schweiz beheimatete Konzern hatte zuletzt enttäuschende Produktionszahlen vorgelegt.

Im weit gefassten Euro-Stoxx-Index stiegen Aktien des französischen Außenwerbungsspezialisten JCDecaux um mehr als 7 Prozent und lagen damit ganz oben an der Kurstafel. Im Gesamtjahr stand bei JCDecaux ein Umsatzplus von 3,6 Prozent zu Buche. Der Konzern konnte vor allem im asiatischen Raum stark wachsen.

