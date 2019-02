Mann könnte sich bei Streit in Dornbirn mit HI-Virus infiziert haben

Bregenz (APA) - Ein Streit zwischen zwei Lokalgästen in der Nacht auf Donnerstag in Dornbirn könnte für einen bisher unbekannten Mann einschneidende Folgen haben. Er verletzte einen 44-Jährigen mit zwei Faustschlägen ins Gesicht und hat sich dabei möglicherweise mit dem HI-Virus angesteckt, mit dem der 44-Jährige infiziert ist. Dem Täter wurde dringend geraten, sich beim Spital in Dornbirn einzufinden.

Laut Polizei gerieten die beiden Männer gegen 2.00 Uhr in einem Lokal in der Eisengasse aneinander. Nach den Faustschlägen flüchtete der Unbekannte, der in Begleitung von zwei Männern war, die sich ebenfalls aus dem Staub machten.

Nach der Behandlung des 44-Jährigen schlug das Krankenhaus Dornbirn Alarm. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Unbekannte bei der Auseinandersetzung mit dem HI-Virus infiziert habe, hieß es. Der Täter solle sich im eigenen Interesse unverzüglich mit dem Krankenhaus in Verbindung setzen.

Gemäß den Angaben der Polizei ist der Gesuchte Anfang zwanzig und etwa 1,80 Meter groß. Er war zur Tatzeit schwarz gekleidet und trug einen Gips im Bereich des Handgelenks.