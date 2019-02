Steirische ÖVP-Abgeordnetenkonferenz: Fokus auf Ausbildung der Jungen

Bad Gleichenberg (APA) - Bei der Abgeordnetenkonferenz der steirischen ÖVP am Freitag in Bad Gleichenberg beschwor man, wie wichtig Begabungsförderung für die Landesentwicklung sei. Klubchefin Barbara Riener widmete sich dem „Raum für Talente“ und stellte die Überlegung an, dass der ländliche Raum wieder attraktiv würde. Für EU-Spitzenkandidatin Simone Schmiedtbauer sind Gemeinden „der Ort der Wirklichkeit“.

Die seit Jänner als Landtagsklubchefin agierende Barbara Riener referierte unter „Raum für Talente“, dass 28 entsprechende Themenschwerpunkte ins Regierungsprogramm eingeflossen seien. Riener zitierte auch aus der europäischen Wertestudie, was Eltern ihren Kindern mitgeben wollen: „80 Prozent sind für Verantwortungsgefühl. Auch Toleranz, Selbstständigkeit sind hoch angesiedelt.“ Freundschaften hätten auch einen hohen Stellenwert, Arbeit und Beruf hätten an Bedeutung verloren. „Diese Überlegungen müssen in unsere politische Arbeit einfließen, wie und wo man künftig leben will“, so Riener.

In einigen Jahrzehnten wollten bis zu 78 Prozent wieder am Land, in Dörfern und Kleinstädten leben. „Bei dem heutigen Zuzug in die Städte ist das kaum vorstellbar“, es gelte auch, vielfältige Lebenskulturen in Dörfern und Städten in ihrer einzigartigen Weise weiterzuentwickeln. Achten müsse man auf Zugang zu Pflege und Gesundheits- und Kinderbetreuung, zu Vereinsleben und Mobilität, Mikro-ÖV und Datenhighway. Man wolle wieder mehr an die Großfamilien denken, im Sinne von mehreren Generationen, die kooperierten. „Digitalisierung und Mobilität sind der Motor für die regionale Weiterentwicklung, die Local Heroes dabei sind die Bürgermeister, deshalb müssen wir sie nach besten Kräften unterstützen“, so Riener.

Simone Schmiedtbauer, Bürgermeisterin von Hitzendorf und EU-Spitzenkandidatin der steirischen ÖVP, sprach von einem Zeichen, dass eine Bürgermeisterin nominiert wurde. Sie sehe sich als Stellvertreterin aller fast 230 Ortschefs des Landes. Die Nominierung sei auch ein Bekenntnis zum ländlichen Raum, denn „Gemeinden sind der Ort der Wirklichkeit, weil sie der Ort der Wahrheit sind, der Ort der Begegnung, des Miteinanders und dessen, was Menschen wirklich bewegt“. Gemeindepolitik zeige, was alles möglich sei. Schmiedtbauer sprach auch die globale Ebene an: „Die USA und China sind keine Garanten für eine gemeinsame gute Zukunft. Europa steht in der Mitte, wir dürfen uns nicht schwächen lassen, weder von innen noch von außen, aber wir müssen wieder ins Tun kommen. Europa sind wir, nicht nur Brüssel, das müssen wir einfacher, verständlicher und praktikabler machen. Ich sitze schon im Zug nach Brüssel, aber es sind noch viele Plätze“, forderte Schmiedtbauer zur Bündelung der Kräfte auf.

Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg rief das „Jahr der Talente“ aus. Man habe die niedrigste Arbeitslosenquote seit 30 Jahren, die Jugend-Beschäftigungslosigkeit sei stark rückläufig: „Das hat einen Grund, das sind keine Zufälle, sondern die Ergebnisse einer jahrzehntelangen steirischen Politik auf Forschung und Entwicklung zu setzen. Weiter so geht es aber nur, wenn man die Talente best ausgebildeter Menschen umsetzt. Wir wollen mit unserer Initiative den Startschuss dazu geben, damit der einzelne seinen positiven beruflichen Lebensweg gestalten kann. Aber wir wollen auch bildungspolitische Sackgassen vermeiden, wie Schulabbrechen oder hohe Drop-out-Quoten.“

In fünf Themenbereichen wolle man ansetzen, etwa MINT-Fächer: Sie seien „in, nicht bedrohlich“. Auch müssten Pädagogen mit den Anforderungen der Wirtschaft besser vertraut gemacht werden. Vielleicht schaffe man neben Graz auch in der Obersteiermark einen Standort für das „Talent Center“. Generell brauche man zeitgemäße Ausstattung in den Bildungseinrichtungen, vom Kindergarten bis zur Hochschule. Das Ziel sei es, jedem motivierten Jugendlichen, natürlich auch dem asylberechtigten Jugendlichen, die Chance auf ein selbstbestimmtes, durch Arbeit gestaltetes Leben zu ermöglichen. Eisel-Eiselsberg nannte eine bemerkenswerte Zahl: „25.000 asylberechtigte Junge, 12.000 Lehrstellen offen, das heißt die Rot-weiß-rot-Card überarbeiten und auch die Liste der Mangelberufe länderspezifisch erweitern.“