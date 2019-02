Medien: Kosovo erneut um Interpol-Aufnahme bemüht

Prishtina (Pristina) (APA) - Prishtina hat einen neuen Versuch unternommen, in die internationale Polizeiorganisation Interpol aufgenommen zu werden. Wie das Internetportal „Kallxo“ am Freitag berichtete, hätten Ministerpräsident Ramush Haradinaj und Innenminister Ekrem Mustafa ein diesbezügliches Schreiben an den Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock gerichtet.

Dies ist laut dem Internetportal bereits der achte Versuch des Kosovo, in die internationale Polizeiorganisation zu kommen. Erst im November war es dem jüngsten Staat Europas nicht gelungen, das angestrebte Ziel zu erreichen. Bei der Interpol-Generalversammlung in Dubai war die Aufnahme des Kosovo von 68 Staaten unterstützt worden, 51 waren dagegen, 16 enthielten sich der Stimme. Notwendig wäre eine Zweidrittelmehrheit.

Belgrad hatte zuvor eine intensive diplomatische Kampagne geführt, um die Interpol-Aufnahme des Kosovo zu verhindern. Nach der Abstimmung bei der Interpol-Generalversammlung reagierte die kosovarische Regierung mit der Entscheidung, drastische Zölle für Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina einzuführen. Dies hat den Import aus den zwei Staaten praktisch gestoppt. Nach Angaben des regionalen Freihandelsabkommens CEFTA belief sich der serbische Export in den Kosovo 2017 auf 439,5 Millionen Euro. Die serbische Wirtschaft musste laut Amtsangaben seit der Zolleinführung Einbußen in der Höhe von mehr als 66 Mio. Euro einstecken.