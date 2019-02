Venezuela-Krise - Kneissl: Freie und faire Wahlen sind vorrangig

Caracas/Bukarest/Wien (APA) - Aus Sicht von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat die EU-Forderung nach freien und fairen Wahlen in Venezuela Vorrang. Kneissl deutete am Freitag bei einem Treffen der EU-Außenministerin in Bukarest an, dass Österreich bei einer Anerkennung von Oppositionsführer Juan Guaido als Interimspräsidenten nicht vorpreschen werde.

„Österreich und viele andere Länder anerkennen Staaten, nicht Regierungen“, sagte Kneissl auf Fragen, wie Österreich reagieren werde, wenn Staatschef Nicolas Maduro bis zu diesem Sonntag keine freien und fairen Neuwahlen ausruft und am Montag einige EU-Staaten Guaido anerkennen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe aber seine Unterstützung für Parlamentschef Guaido ausgedrückt, sagte Kneissl.

Die Außenministerin berichtete von einer sehr langen aber harmonischen Diskussion über Venezuela beim EU-Außenministerrat in Bukarest. Zur Frage einer möglichen Ausweitung der EU-Sanktionen zeigte sich Kneissl erneut zurückhaltend. Es gebe fast eine Million EU-Bürger in Venezuela, wobei Portugal, Spanien und Italien am stärksten betroffen seien, sagte sie. Außerdem sei Venezuela das Land mit den weltweit größten Ölreserven, diese seien höher als in Saudi-Arabien.

Kritik an den Reaktionen der internationalen Politik zu den Entwicklungen in dem lateinamerikanischen Land kam am Freitag von der „Antiimperialistischen Koordination“ (AIK) , die für den Abend in Wien auch eine Solidaritätskundgebung geplant hatte. „Der Versuch, die Maduro-Regierung zu beseitigen, kommt klar von den Rechtsaußen Teilen der Opposition“, hieß es in einer Aussendung, „mit Unterstützung der revanchistischen Administration“ von US-Präsident Donald Trump. „Ein Erfolg dieses Lagers bedeutet ein radikales Rollback der noch bestehenden Sozialprogramme und eine massive politische Gefahr für alle venezolanischen Volksbewegungen.“

Die Korruption und Misswirtschaft in der Maduro-Regierung schwäche den „Chavismus“ gegenüber der rechten und imperialistischen Offensive, erläuterte die AIK weiter. „Mit jedem neuerlichen Scheitern von Reformversuchen, um die für die Bevölkerung unerträgliche wirtschaftliche Situation zu stabilisieren, unterminiert die Regierung ihre Fähigkeit sich zu verteidigen.“ Nur das Wissen um eine noch schlimmere Zukunft, sollte die Opposition sich durchsetzen, halte heute große Teile der Unterschichten davon ab auf die Straße zu gehen. „Doch es ist abzusehen, dass das fatalistische Stillhalten des Volkes und der noch loyale Staats- und Militärapparat nicht ausreichen werden, um in absehbarer Zukunft in den Konfrontationen mit der rechten/imperialistischen Offensive standzuhalten.“