Brexit - Kneissl bekräftigt Doppelstaatsbürgerschaft für Österreicher

Bukarest (APA) - Österreicher in Großbritannien sollen auch bei einem „harten Brexit“ die Möglichkeit für eine Doppelstaatsbürgerschaft erhalten. Dies bekräftigte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Freitag vor Beratungen der EU-Außenminister in Bukarest. „Es gibt viele Anzeichen, die auf einen harten Brexit deuten“, sagte Kneissl erneut.

Derzeit würden rund 25.000 Österreicher im Vereinigten Königreich leben. Wenn sie in Zukunft um eine britische Staatsbürgerschaft ansuchen, sollten sie die österreichische behalten können, so Kneissl. Normalerweise lehne Österreich Doppelstaatsbürgerschaften ab, man verstärke aber jetzt das konsularische Personal im Vereinigten Königreich.

Darüber hinaus bereite Österreich auch eine gesetzliche Regelung für den Aufenthalt von rund 12.000 Briten in Österreich vor. Diese sollten zwar keine Sorge über ihren Aufenthalt haben, „aber wir müssen Lösungen für sie finden“.

Vom Brexit werde jeder betroffen sein, sagte Kneissl, obwohl die meisten Analysen die Folgen für Großbritannien behandeln. „Wir haben noch nicht die ganzen Konsequenzen und Szenarien für alle anderen durchgedacht.“ Österreich sei aber nicht in einem so starken Ausmaß betroffen wie andere EU-Länder, etwa die Niederlande.