Vertrautes bewahren - und verlieren: „Kirschgarten“ in Graz und Wien

Wien/Graz (APA) - Zweimal „Kirschgarten“ im Winter: In den kommenden Tagen feiert Tschechows letztes Theaterstück gleich an zwei Häusern Premiere. Während am morgigen Samstag am Wiener TAG der litauische Regisseur Arturas Valudskis seine freie Interpretation zur Uraufführung bringt, steht das vor 115 Jahren aus der Taufe gehobene Werk am Grazer Schauspielhaus in der Regie des Ungarn Andras Dömötör auf dem Plan.

„Allgemeine Verunsicherung liegt in der Luft und damit einhergehend der Wunsch nach Bewahrung des Vertrauten“, heißt es in der Ankündigung des Theaters an der Gumpendorfer Straße. Grund genug für das Haus, sich einem der theatralen Aushängeschilder dieser Weltsicht zu widmen. Valduskis, der am Haus bereits Tschechows „Möwe“ nachgedichtet bzw. überschrieben hat, hat sich den russischen Text im Original vorgenommen und diesen im Probenprozess gemeinsam mit den Schauspielern mit verschiedenen Übersetzungen abgeglichen. Dabei wurden diese auf ihren „Treff- und Sinngehalt überprüft“, im Anschluss begab man sich auf die Suche nach den „richtigen Worten“.

Und so erzählen unter anderem Jens Claßen, Raphael Nicholas, Michaela Kaspar und Georg Schubert die auf der Metaebene zeitlose Geschichte rund um jene verarmten Landadeligen in der russischen Provinz, denen auch in schwerster finanzieller Not das Aufgeben ihres Anwesens und des wunderbaren Kirschgartens so schwer fällt, dass sie den Kopf in den Sand stecken - bis der Lauf der Dinge ihnen das Zepter aus der Hand nimmt.

Auch in Graz widmet man sich den Folgen des „Nicht-Loslassen-Wollens“ und „Sich-der-Zukunft-Verweigerns“: Regie führt ungarische Regisseur Dömötör, der am Schauspielhaus Graz zuletzt etwa für die Österreichische Erstaufführung von Ferdinand Schmalz‘ „der thermale widerstand“ und die Dramatisierung von Joseph Roths „Hiob“ verantwortlich zeichnete. Er zeigt den „Kirschgarten“ als „Symbol todgeweihter Schönheit, des Absterbens der alten Zeit“. Als Personal stehen ihm dabei unter anderem Evamaria Salcher als Gutsherrin Ljubow Andrejewna Ranewskaja, Tamara Semzov als deren Tochter Anja und Nico Link als Kaufmann Lopachin zur Verfügung. Premiere ist am 8. Februar um 19.30 Uhr im Haus eins.

(S E R V I C E - Infos unter www.schauspielhaus-graz.com sowie www.dastag.at)