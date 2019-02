Bundeskanzler Kurz reist nach Südkorea und Japan

Wien/Brüssel (APA) - Drei Regierungskollegen nimmt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit, wenn er Mitte des Monats (13. bis 17. Februar) nach Südkorea und Japan reist. Zwei Wochen nach Inkrafttreten des Freihandelsabkommens der EU mit Japan (JEFTA) begleiten ihn Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Forschungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP) sowie Technologieminister Norbert Hofer (FPÖ) in den Fernen Osten.

Mit an Bord ist auch eine Unternehmerdelegation. Hinter China bilden Japan und Südkorea nämlich den zweit- und drittgrößten Markt für Exportgüter und -dienstleistungen österreichischer Firmen in Asien. 2017 stiegen die Ausfuhren nach Südkorea, begünstigt auch von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, um satte 51,6 Prozent im Vergleich zu 2016; sie beliefen sich auf 1,3 Milliarden Euro. Knapp darüber - bei 1,4 Mrd. Euro - lagen sie 2017 im Fall von Japan. Im Vergleich dazu: Nach China exportierten österreichische Unternehmen 2017 in einem Volumen von 3,7 Mrd. Euro.

Ein Handelsabkommen Südkorea-EU - das erste der Union mit einem großen asiatischen Wirtschaftspartner - ist bereits seit Juli 2011 in Kraft. Südkorea ist die Heimat von Weltkonzernen wie den Autoproduzenten Hyundai und Kia oder den Handy- und Bildschirmriesen Samsung und LG. Dennoch ist die Handelsbilanz für Österreich positiv - nicht zuletzt weil hierzulande gefertigte Fahrzeuge und Maschinen nach Südkorea geliefert werden. Aufgrund einer günstigen Wirtschaftsprognose und dem steigendem Lebensstandard in Südkorea erwartet die Wirtschaftskammer, dass österreichische Produzenten künftig u.a. ihre Lieferungen an hochwertigen Lebens- und Genussmitteln wie Fleisch und Bier ausbauen werden können und dass Österreich noch mehr koreanische Touristen anlocken können wird. 2017 besuchten mehr als 309.000 Koreaner Österreich.

Für Japan sind das Wirtschaftswachstum und die Prognosen bescheidener als für Südkorea. Hier könnte sich das neue Handelsabkommens für beide Partner positiv auswirken. Ziel von JEFTA ist es, Zölle und andere Handelshemmnisse zwischen den EU-Staaten und Japan nahezu vollständig abzubauen, um das Wachstum anzukurbeln. Im Gegensatz zu Südkorea ist die Außenhandelsbilanz mit Japan aus österreichischer Sicht negativ. Österreich exportierte laut Wirtschaftskammer 2017 in einem Ausmaß von 767 Millionen Euro weniger nach Japan als es von dort importierte.

„Die österreichische Wirtschaft verdient bekanntlich sechs von zehn Euro im Export, daher wollen wir auch unsere Handelsbeziehungen weiter vertiefen“, erklärte Bundeskanzler Kurz im Vorfeld der Reise. JEFTA „eröffnet unseren Unternehmen (...) weitere große Chancen“. Vor allem in den Bereichen Innovation und Digitalisierung (neuer Mobilfunkstandard 5G) könne Österreich von Südkorea und Japan lernen. „In Japan sind etwa 1.000 österreichische Exporteure aktiv, 80 Firmen haben Niederlassungen vor Ort. Das EU-Japan-Wirtschaftsabkommen (...) verbindet Märkte mit mehr als 600 Millionen Menschen“, ergänzte Ministerin Schramböck. Für sie und die beiden anderen Fachminister Faßmann und Hofer stehen auf der Reise vor allem Treffen mit Amtskollegen auf dem Programm.

In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wird Bundeskanzler Kurz am Donnerstag in einer Woche (14. Februar) von Staatspräsident Moon Jae-in sowie von Premier Lee Nak-yeon empfangen. Mit dem Samsung-Vizechef Lee Jae-young wird der Kanzler zu Mittag essen. Auf Einladung des früheren UNO-Generalsekretärs, ehemaligen Außenminister Südkoreas und Ex-Botschafters in Wien, Ban Ki-moon, hält Kurz zudem eine Rede bei einem Forum zum Thema „Globales Engagement und globale Befähigung“ an der Yonsei-Universität in Seoul. An dem Forum wird auch Altbundespräsident Heinz Fischer teilnehmen. Ban und Fischer haben das „Ban Ki-moon Centre for Globale Citizens“ gegründet, das auch in Wien ein Büro hat. Die Non-Profit-Organisation, die im Rahmen der UNO-Nachhaltigkeitsziele tätig ist, will Jugendliche und Frauen mit solchen Fähigkeiten ausstatten, dass sie „als Weltbürger in Frieden und Wohlstand leben“ können.

Der Aufenthalt in Japan, bei dem ein Treffen von Kurz mit Premierminister Shinzo Abe im Mittelpunkt steht, steht nicht nur im Zeichen der Wirtschaftsbeziehungen. Heuer wird überhaupt das 150-Jahr-Jubiläum diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und Österreich gefeiert. Im Rahmen des Kanzler-Besuchs wird das am Samstag, 16. Februar, in Form eines Konzerts der Wiener Philharmoniker in Tokio, musikalisch zelebriert. Am 18. Oktober 1869 war ein „Vertrag über Freundschaft, Handel und Schifffahrt“ zwischen Österreich-Ungarn und dem Japanischen Kaiserreich geschlossen worden; der damalige Tenno (Kaiser) Mutsuhito erhielt anlässlich der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen als Geschenk einen Flügel der Firma Bösendorfer, die seit 2007 zum japanischen Yamaha-Musikkonzern gehört.

Des Weiteren wird sich Kurz nach Hiroshima begeben, wo die USA am 6. August 1945 die erste von zwei Atombomben auf Japan abwarfen, um mit dieser verheerenden Machtdemonstration den Zweiten Weltkrieg drei Monate nach Europa auch in Ostasien rasch zu beenden. 90.00 Menschen starben damals sofort, 90.000 bis 166.000 an den späteren Folgen des Angriffs. Kurz wird in Hiroshima einen Kranz in Gedenken an die Opfer niederlegen und das Hiroshima-Dokumentationszentrum besuchen.