Fortum kratzt bei deutschem Versorger Uniper an der Mehrheit

Helsinki (APA/Reuters) - Der finnische Versorger Fortum pirscht sich beim deutschen Energiekonzern Uniper an die Mehrheit heran. Fortum habe den Anteil an Uniper auf 49,99 Prozent ausgebaut, teilte das Unternehmen am Freitag in Helsinki mit. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass Fortum bei Uniper mit Hilfe des US-Hedgefonds Elliott nach der Mehrheit der Anteile greift.

Uniper hatte sich gegen eine Übernahme durch Fortum gesperrt. Der finnische Versorger hielt zuletzt rund 47,35 Prozent an Uniper, Elliott hatte seine Beteiligung auf 16,51 Prozent ausgebaut. Fortum habe nun seinen Anteil zum Jahresende 2018 ausgebaut, um seine Position bei künftigen Uniper-Hauptversammlungen weiter zu festigen, erklärte Konzernchef Pekka Lundmark. Er bekommt durch steigende Gewinne Rückenwind für einen weiteren Anteilsausbau.

Für eine Übernahme der Mehrheit müsste Fortum indes eine Lösung für die Blockade in Russland finden. Die Behörden dort hatten Fortum untersagt, mehr als 50 Prozent der Anteile zu erwerben. Uniper betreibt mehrere Kraftwerke in Russland, wozu auch eine als strategisch wichtig betrachtete Anlage zur Trinkwasseraufbereitung gehört.

Der operative Gewinn sei im dritten Quartal durch höhere Energiepreise und eine stärkere Nutzung der Fortum-Atomkraftwerke um 13 Prozent auf 333 Millionen Euro gestiegen, teilten der finnische Versorger weiter mit. Für 2018 sollen die Anteilseigner eine unveränderte Dividende von 1,10 Euro pro Aktie erhalten.

