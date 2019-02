UIAG-Anteilsverschiebungen nach Sachkapitalerhöhung

Wien/Wels (APA) - Bei der börsennotierten Beteiligungsgesellschaft Unternehmens Invest AG (UIAG) ist der erste Teil der Kapitalerhöhung - gegen Sacheinlage - abgeschlossen, für die Barkapitalerhöhung läuft die Bezugsfrist erst von 5. bis 19. Februar. Die Barkapitalerhöhung soll ja die durch die Sachkapitalerhöhung verursachte Verwässerung der Streubesitzaktionäre ausgleichen.

Nach Einbringung von Darlehensforderungen und Geschäftsanteilen durch die bisherigen Hauptaktionäre bzw. mit ihnen verbundenen Firmen haben sich deren Anteile verschoben, dazu liegt nun ein Zwischenstand vor. So ist der Anteil von Firmenchef Rudolf Knünz und ihm zurechenbaren Unternehmen in Summe von 67,82 auf 48,49 Prozent gesunken, teilte die UIAG am späten Donnerstagabend mit. Bei Vorstandsdirektor Paul Neumann inklusive seiner Nucleus Beteiligungs GmbH ergab sich ein leichter Anstieg von 26,57 auf 30,37 Prozent. Sein Bruder Bernd Neumann hält nun 10,01 Prozent (davor Null), 7,35 Prozent die Qino Pipe One Ltd von Josef Franz Blazicek (davor ebenfalls Null), heißt es in den Mitteilungen zu der am Dienstag abgeschlossenen Sachkapitalerhöhung. Der Streubesitzanteil ist mit 5,97 Prozent angegeben.

Für die noch bevorstehende Barkapitalerhöhung beträgt der Bezugspreis - wie von einer ao HV im November beschlossen - je neuer Aktie 25,30 Euro. Für jede Ende Dezember gehaltene UIAG-Aktie gibt es ein Bezugsrecht. Zwei Bezugsrechte berechtigen zum Kauf einer neuen Aktie. UIAG-Vorstand Paul Neumann hatte sich dazu verpflichtet, sämtliche neuen Aktien zu zeichnen und zu übernehmen, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht aufgegriffen wurden.

~ ISIN AT0000816301 WEB http://www.uiag.at ~ APA179 2019-02-01/11:19