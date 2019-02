Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gibt nach Vortagesminus weiter nach

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Freitagvormittag nach den Abschlägen vom Vortag weiter nachgegeben. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 60,53 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 60,84 Dollar.

Am Donnerstagabend gab der Brent-Kurs bereits noch rund eineinhalb Dollar ab, zum Wochenschluss fielen die Kursverluste moderater aus. Die Analysten der Commerzbank verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach dem kräftigen Preisanstieg der letzten Wochen. Leichten Druck auf die Ölpreise übten zudem chinesische Konjunkturdaten aus, hieß es aus dem Handel.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 61,19 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 60,93 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Abschlägen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.319,20 Dollar (nach 1.321,04 Dollar am Donnerstag) gehandelt.