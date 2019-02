Winterwetter - Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen im Süden

Klagenfurt (APA) - Einsetzender Schneefall hat am Freitag in Kärnten für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Für höher gelegene Passstraßen in den Karnischen Alpen und Karawanken wurde im Laufe des Vormittags allgemeine Kettenpflicht verhängt. Betroffen waren laut Polizei zunächst die Nassfeld Straße (B90), der Plöckenpass (B110) sowie die Straße über den Wurzenpass (B109).