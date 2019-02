Papst reist in die Emirate - Katholiken auf der Arabischen Halbinsel

Vatikanstadt (APA/AFP) - Mehr als 3,5 Millionen Menschen auf der Arabischen Halbinsel gehören der christlichen Minderheit an, etwa drei Viertel davon sind Katholiken. Die meisten von ihnen sind philippinische und indische Arbeitsmigranten.s

Alleine in Saudi-Arabien leben nach Angaben des Apostolischen Vikariats für Nordarabien mehr als eine Million Katholiken. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es demnach fast eine Million Katholiken, die ihren Glauben in landesweit acht Kirchen praktizieren können. Im Oman, Kuwait und dem Jemen gibt es je vier katholische Gotteshäuser, in Katar und Bahrain jeweils eines.

In Saudi-Arabien ist die Lage für Christen prekär. Das Land wird geprägt durch den Wahhabismus, eine besonders strenge Lesart des Islam. In dem Königreich sind Kirchen und andere nicht-islamische Gotteshäuser verboten, auch christliche Symbole wie das Kreuz dürfen in der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden.