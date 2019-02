Katar bittet Papst um Vermittlung wegen Embargo

Vatikanstadt (APA) - Katar hat Papst Franziskus um Vermittlung gebeten, um den Boykott mehrerer Länder gegen das Emirat zu beenden. Das berichtet die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ (Freitag) laut Kathpress im Zusammenhang mit dem Besuch eines Ministers des Landes am Donnerstag beim Papst im Vatikan.

Minister Ali Bin Samikh al Marri habe das Kirchenoberhaupt gebeten, sich bei seinem Besuch kommende Woche in Abu Dhabi für ein Ende der Sanktionen einzusetzen, so die Zeitung. Vom Vatikan selber gab es keine Stellungnahme zu dem Besuch.

Im Jahr 2017 haben Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ein Boykott gegen das Emirat an der Ostküste der Arabischen Halbinsel verhängt. Sie werfen dem Land undurchsichtige Beziehungen zum Iran sowie Unterstützung islamischer Extremisten vor. Unter dem Embargo leide vor allem die einfache Bevölkerung, habe Minister al Marri dem Papst berichtet, so „Il Messaggero“. Auch Familien seien auseinandergerissen worden, weil sie sich wegen der Grenzschließung für ein Leben in Saudi-Arabien, Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten hätten entscheiden müssen.

Franziskus wird am Sonntagabend vom Präsidenten der Emirate, Scheich Khalifa bin Zayed, begrüßt. Die Willkommenszeremonie im Präsidentenpalast und ein Besuch beim Kronprinzen sind am folgenden Mittag geplant. Am Nachmittag folgt in der Scheich-Zayed-Moschee ein privates Treffen mit dem „Muslim Council of Elders“, einer 2014 gegründeten internationalen Vereinigung für einen toleranten Islam, an deren Spitze Großscheich Ahmad al-Tayyeb von der Kairoer Al-Azhar-Universität steht. Danach besucht der Papst die interreligiöse Konferenz im Founder‘s Memorial.

Am Dienstag besucht Franziskus privat die katholische Bischofskirche von Abu Dhabi. Am Vormittag feiert er eine Messe im Zayed-Sports-City-Stadion, der größten Sportarena des Landes, bevor er am Mittag nach Rom zurückfliegt.

Die als historisch geltende Papstreise - es ist erste Visite eines Papstes auf der Arabischen Halbinsel - stößt auf enormes Medieninteresse: Fast 700 Journalisten aus 30 Ländern sind zur Berichterstattung über den Besuch von Franziskus in Abu Dhabi akkreditiert. Die Visite habe aufgrund ihrer humanitären Dimensionen, seiner Bedeutung für den interreligiösen Dialog sowie die Förderung von Werten wie Toleranz und des Zusammenlebens in dieser Weltregion die Aufmerksamkeit regionaler und internationaler Medien auf sich gezogen, berichtete die Nachrichtenagentur NMC der Emirate am Donnerstag. Alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für die Medienberichterstattung seien getroffen.