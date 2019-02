Christiane Mösl übernimmt mit Juli Geschäftsführung der ARGE Heumilch

Innsbruck/Salzburg (APA) - Die ARGE Heumilch, die Vereinigung der österreichischen Heumilch-Bauern, bekommt ab Juli mit Christiane Mösl eine neue Geschäftsführerin. Die Salzburgerin, die seit 2010 bei der ARGE Heumilch ist, löst Andreas Geisler ab, der sich ab dann wieder verstärkt seinen Agenden als Geschäftsführer der Käserebellen widmen wird.

Die ARGE Heumilch Österreich vereinigt nach eigenen Angaben rund 8.000 Heumilch-Bauern und rund 60 Verarbeiter. Hauptproduktionsgebiete der Heumilch in Österreich sind Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich sowie die Steiermark. Hierzulande liegt der Heumilchanteil an der Gesamtproduktion bei 15 Prozent, in Europa bei lediglich drei Prozent.