Suchtmittelspürhund erschnüffelte in Wien erhebliche Menge Drogen

Wien (APA) - 76 Kugeln mit Kokain und Heroin hat Suchtmittelspürhund „Fafnir“ am Donnerstagnachmittag in der Schödlbergergasse in Wien-Donaustadt aufgestöbert. Ein verdächtiger Mann, der von einer Präventionsstreife gestoppt worden war, hatte die Drogen zuvor in einem schwarzen Socken eingepackt weggeworfen. Gelandet war dieser dann unter einem Auto, wo der Rottweiler beim nachfolgenden Stöbereinsatz anschlug.

Die Beamten hatten den Mann verfolgt und gesehen, dass er auf der Flucht einen Gegenstand weggeworfen hatte. Bei der Sinagasse wurde der Verdächtige schließlich geschnappt. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei keine genaueren Angaben zu Herkunft und Alter, er komme aus dem karibischen Raum, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Freitag.

Der Verdächtige habe mit den rund 80 Gramm Suchtgift eine viel größere Menge bei sich gehabt als ein „normaler Straßendealer“, meinte der Sprecher. Vermutlich wollte er die Drogen „von A nach B bringen“, die Hintergründe seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann befindet sich in Haft, zu den gefundenen Drogen machte er laut Polizei bisher keine Angaben.