Arbeitslosigkeit im Jänner - In Wien Rückgang um 4,6 Prozent

Wien (APA) - Die Zahl der beim Arbeitsmarktservice in Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Jänner 2019 um 0,7 Prozent auf 129.811 gesunken. Das teilte das S Wien am Freitag mit. Die Anzahl der Personen, die sich in Schulung befinden, ist sogar um 20 Prozent auf 26.767 zurückgegangen. Die Summe beider Gruppen wurde um 4,6 Prozent kleiner.

Insgesamt gab es laut AMS am 31. Jänner um 3,9 Prozent weniger Arbeitslose unter 25 Jahren als ein Jahr zuvor. Ein anderes Bild zeigte sich hingegen bei den Älteren: Die Zahl der über-50-jährigen Arbeitslosen ist um 3,1 Prozent angewachsen.

Gestiegen ist der Bestand an offenen Stellen, und zwar um 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Wien besonders stark in der Warenproduktion zurückgegangen - nämlich um 7 Prozent. Im Einzelhandel betrug das Minus 2,4 Prozent, im Bereich Hotellerie und Gastronomie 1,3 Prozent und am Bau 1 Prozent.

~ WEB http://www.ams.at ~ APA209 2019-02-01/11:54