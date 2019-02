Fußball: Barca und Real vor Heimspielen gegen unangenehme Gegner

Madrid (APA) - Auf den FC Barcelona und Real Madrid warten in der spanischen Fußball-Meisterschaft unangenehme Gegner. Die Katalanen empfangen am Samstag den Siebenten Valencia, die Madrilenen treffen am Sonntag auf das fünftplatzierte Überraschungsteam Alaves, das den Rekordmeister im ersten Saisonduell 1:0 besiegt hat.

Einen neuerlichen Umfaller kann sich das auf Rang drei liegende Real wohl nicht mehr leisten, schließlich beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Barca bereits zehn Punkte. Fünf Punkte hinter Lionel Messi und Co. liegt der Zweite Atletico Madrid, der beim Tabellen-Achten Betis Sevilla antreten muss.

Die Andalusier schafften ebenso wie Barcelona, Real und Valencia den Aufstieg ins Cup-Semifinale, das in zwei Partien ausgetragen wird. Die Hinspiele steigen bereits in der kommenden Woche, weshalb wohl sämtliche Copa-Titelanwärter am Wochenende zumindest in moderatem Ausmaß rotieren werden.

Für den FC Sevilla ist die Hoffnung auf die Cup-Trophäe nach dem 1:6 am Mittwoch in Barcelona dahin. Chance zur Wiedergutmachung hat der Tabellen-Vierte im Auswärtsspiel gegen Celta Vigo - ob mit oder ohne Maximilian Wöber, ist noch offen. Der Wiener hat offenbar mit Muskelbeschwerden zu kämpfen.