Leitbörsen in Fernost schließen uneinheitlich

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Freitag keine klare Richtung gefunden. Etwas Optimismus für die chinesischen Märkte brachten erneut positive Signale im US-Handelsstreit. In Tokio sorgte die Berichtssaison für Kursausschläge.

Im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit geben sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Vizepremier Liu He nach einem Spitzentreffen in Washington zuversichtlich. „Wir werden jetzt ein großartiges Handelsabkommen bekommen, wenn alles funktioniert“, erklärte Trump nach zweitägigen Gesprächen hochrangiger Delegationen beider Länder.

Von der Datenfront kamen hingegen enttäuschende Zahlen von der chinesischen Industrie. Die Firmen schränkten im Jänner angesichts eines schwächelnden Auftragseingangs ihre Aktivität zudem so stark ein wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Der Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex fiel von 49,7 Zählern im Dezember auf 48,3 Punkte.

Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 14,90 Zähler oder 0,07 Prozent auf 20.788,39 Punkte. Bei den Sektoren im Leitindex gaben die Rohstoffwerte deutlich nach. Auch im Banksektor standen tiefrote Zahlen: Mizuho gaben um 3,62 Prozent nach und Fukuoka Financial rückten um mehr als 5 Prozent nach unten. Aozora Bank realisierten ein Minus von 7,76 Prozent.

Der japanische Elektronikkonzern Sony hat seine Gewinnprognose dank gut laufender Geschäfte mit Computerspielen und Musik angehoben. Wie der Hersteller der Playstation am Freitag bekannt gab, dürfte sich der Nettogewinn im noch bis 31. März laufenden Geschäftsjahr auf 835 Milliarden Yen (7,6 Mrd. Euro) belaufen. An der Börse stiegen die Papiere um 0,59 Prozent.

Aktien des Aromen- und Geschmacksverstärkerspezialisten Ajinomoto sackten im Nikkei um 10,10 Prozent ab. Der Konzern hatte zuletzt seine Erwartungen für das Gesamtjahr deutlich nach unten geschraubt. Grund dafür sind Abschreibungen auf das Geschäft in Südafrika und den USA.

Aktien des Videospielentwicklers Konami schlossen nach den gestern veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal ebenfalls im tiefroten Terrain - das Papier verlor mehr als 8 Prozent.

Kurz vor dem chinesischen neuen Jahr gab es nur in Shanghai eine kleine Jahresendrallye. Kommenden Montag wird vor dem Jahreswechsel nur ein verkürzter Handel stattfinden. Dann stehen die Börsen bis zum kommenden Freitag wegen der Neujahrsfeiertage still - in China wird das Jahr des „Erd-Schweins“ begonnen. Der Shanghai Composite gewann 33,66 Punkte oder 1,30 Prozent auf 2.618,23 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong verlor hingegen um 11,73 Zähler (minus 0,04 Prozent) auf 27.930,74 Einheiten.

Bei den Werten im Hang Seng Index stiegen Aktien des Fleischproduzenten WH Group um mehr als 5 Prozent und setzten sich damit an die Spitze der Kurstafel in Hongkong.

Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.469,43 Zählern mit plus 212,74 Punkten oder 0,59 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney fiel 2,0 Zähler oder 0,03 Prozent auf 5.935,30 Einheiten.