INF-Vertrag - Moskau warnt vor „unverantwortlichem“ Rückzug der USA

Washington/Moskau (APA/AFP) - Russland hat die USA kurz vor dem Ablauf eines Ultimatums aus Washington vor einem „extrem unverantwortlichen“ Rückzug vom INF-Abrüstungsvertrag gewarnt. „Wir halten den Vertrag für notwendig. Er ist im Interesse unserer Sicherheit und der europäischen Sicherheit“, sagte Vize-Außenminister Sergej Riabkow in einem vom Fernsehen übertragenen Statement am Freitag.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland erwarte für Freitag eine Nachricht aus den USA über die Aufkündigung des Abrüstungsabkommens. Die USA und die NATO werfen Russland vor, mit seinem Marschflugkörper 9M729 gegen das INF-Abkommen zu verstoßen. US-Außenminister Mike Pompeo sollte sich am Nachmittag in Washington zum INF-Vertrag äußern. Nach AFP-Informationen will die US-Regierung dann den Ausstieg aus dem Vertrag ankündigen.

Die nach dem Abkommen vorgesehene offizielle Benachrichtigung an Russland, dass der Ausstieg vollzogen wird, soll dem Vernehmen nach aber erst am Samstag erfolgen - nach Ende einer von US-Präsident Donald Trump gesetzten 60-Tages-Frist.

Präsident Trump hat gedroht, das 1987 geschlossene Abkommen aufzukündigen, wenn Moskau bis zum 2. Februar nicht zu den Bestimmungen des Vertrags zurückkehrt. Der Ausstieg würde nach sechs Monaten wirksam werden, wenn Russland nicht noch einlenkt.

„Die Weigerung der Amerikaner unsere Argumente anzuhören und die Verhandlungen mit Russland zu Ende zu führen, zeigen, dass Washington bereits vor langer Zeit entschieden hat, sich von dem Vertrag zurückzuziehen“, sagte Peskow. Beide Seiten hatten sich Mitte Jänner in Genf getroffen, um den bilateralen INF-Abrüstungsvertrag doch noch zu retten. Die Gespräche blieben jedoch ohne Ergebnis.