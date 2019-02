Wiener Rentenmarkt tendiert zu Mittag uneinheitlich

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich Freitagmittag uneinheitlich gezeigt. Leichte Verluste verzeichneten die dreißigjährigen Referenzanleihen der Republik, dagegen stieg der Kurs der fünfjährigen leicht. Der Euro-Bund-Future war ebenfalls moderat im Minus.

Seitens Konjunkturdaten waren unter anderem Verbraucherpreise der Eurozone veröffentlicht worden: Die jährliche Inflation im Euroraum sei im Jänner des Jahres auf 1,4 Prozent gesunken, teilte Eurostat in einer Schnellschätzung mit. Es ist der vierte Rückgang in Folge. Im Oktober des Vorjahres lag die Teuerung bei 2,2 Prozent, im November war sie auf 2,0 Prozent zurückgegangen und im Dezember betrug sie 1,6 Prozent.

Darüber hinaus legte die deutsche eine Industrie einen Fehlstart ins Jahr hin: Erstmals seit mehr als vier Jahren schrumpften die Geschäfte wieder. Der Einkaufsmanagerindex fiel im Jänner um 1,8 auf 49,5 Punkte, teilte das Markit-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter Hunderten Unternehmen mit. Damit liegt das Barometer unter der Marke von 50 Zählern, ab der es Wachstum signalisiert.

Heute um 12.00 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,62 um 5 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,67. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,77, das Tagestief bei 165,48. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 29 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 247.325 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,22 (zuletzt: 1,21) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,37 (0,37) Prozent, die fünfjährige mit -0,22 (-0,21) Prozent und die zweijährige lag bei -0,46 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 47 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 106,48 106,79 1,22 47 106,63 Bund 28/01 10 0,75 103,36 103,41 0,37 33 103,23 Bund 23/03 5 0,00 100,96 101,13 -0,22 21 101,00 Bund 20/01 2 3,90 106,29 106,46 -0,46 15 106,42 ~