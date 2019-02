Steiermark-Wahl - Schützenhöfer lässt „1,5 Jahre Wahlkampf nicht zu“

Bad Gleichenberg (APA) - Die steirische Landtagswahl war auch Thema bei der ÖVP-Abgeordnetenkonferenz am Freitag in Bad Gleichenberg. Der Urnengang wäre regulär im Frühjahr 2020. Für Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg scheiden Termine von Mitte bis Ende Mai wegen Feiertagen aus. Für LH Hermann Schützenhöfer wird auch im Herbst 2019 nicht gewählt und „eineinhalb Jahre Wahlkampf würde ich als LH nicht zulassen“.

Schützenhöfer sprach von der Steiermark als einem Land, in dem es darum gehe, ob es weiterhin eines mit Zukunft sei - und in dem die Volkspartei wieder die Nummer eins werde. „Das ist, was wir jetzt gefühlt sind, nämlich die Nummer eins. Ich sage das in Demut. Ich weiß, wie rasch sich die Großwetterlage ändern kann.“ Einen konkreten Wahltermin, den er ins Auge fasst, blieb er aber schuldig. Er schloss jedenfalls für die Landtagswahl den Herbst 2019 aus.

Schützenhöfer sagte, „wir sind gewählt, um zu arbeiten, nicht um zu streiten. Wenn die Oppositionsparteien - und manchmal habe ich den Eindruck, nicht nur diese, sondern auch Teile anderer Parteien - das anders sehen, dann mahne ich Arbeit für das Land ein. Eineinhalb Jahre Wahlkampf würde ich als LH nicht zulassen, das sind eineinhalb Jahre verzettelte, vergeudete Jahre“, meinte Schützenhöfer unter großem Applaus. „Den Übermut, jetzt Wahlen auszurufen habe ich nicht, aber an der Nase herumführen lasse ich mich auch nicht. Wir spüren den Rückenwind im Land und ich musste 66 Jahre werden, um zu spüren, dass ich auch Rückenwind vom Bund habe“, scherzte der Landeshauptmann in Richtung Bundeskanzler Sebastian Kurz.

„Wahlen werden uns in naher Zukunft beschäftigen, als erstes die AK-Wahl 2019. Mit Spitzenkandidat Franz Gosch sollte ein verbessertes Ergebnis möglich sein“, sagte Detlev Eisel-Eiselsberg. Am 26. Mai sei eine Europawahl zu schlagen. „Drittens, wann auch immer, aber sicher im Frühjahr 2020 gibt es Landtagswahlen. Es ist abenteuerlich, was da alles zu lesen ist“, sagte der Landesgeschäftsführer, „unter anderem, dass die steirische VP von Wien unter Druck gesetzt wird“.

Für die 2020 fälligen Gemeinderatswahlen (zuletzt am 15. März 2015, Anm.) gebe es laut Eisel-Eiselsberg einen gesetzlichen Rahmen, die könnten nur von 29. Dezember bis 14. Juni sein. „Bei der Landtagswahl sieht es anders aus: Am 21. Mai ist Christi Himmelfahrt, nicht ideal. Der 24. Mai ist der Sonntag eines langen Wochenendes, da ist man eher in Caorle oder Grado. Am 31. Mai, dem Pfingstsonntag, kann der Heilige Geist Motivator sein, aber das ist auch nicht der beste Tag um Wahlen auszurufen.“

