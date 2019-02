Fast 800 Kilo verdorbenes Fleisch aus Polen nach Frankreich gelangt

Paris (APA/dpa) - Aus Polen sind knapp 800 Kilogramm verdorbenes Fleisch nach Frankreich gelangt. Betroffen seien im Land neun Weiterverarbeitungsbetriebe, sagte Landwirtschaftsminister Didier Guillaume dem Sender CNews am Freitag Von den 795 Kilo Fleisch seien rund 150 Kilo bereits sichergestellt worden, sagte der Ressortchef. Es sei bisher nicht klar, ob verdorbenes Fleisch in den Handel gelangt sei.

Der EU-Partner Tschechien hatte bereits intensive Kontrollen von importiertem Rindfleisch aus Polen angekündigt. Grund sei ein Bericht des polnischen Nachrichtensenders TVN24 über skandalöse Praktiken in einem Schlachthaus in der Woiwodschaft Masowien, hatte es in Prag geheißen. In dem Schlachthaus sollen kranke Tiere heimlich geschlachtet und das Fleisch anschließend in Umlauf gebracht worden sein. Ein Reporter hatte sich bei der Firma über Monate als Arbeiter eingeschleust.