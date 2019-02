Formel 1: Sauber-Team ab sofort als Alfa Romeo Racing

Hinwil (APA/sda) - Der seit 1993 in der Formel 1 existierende Name „Sauber“ wird in der kommenden WM-Saison 2019 verschwinden. Laut einer Medienmitteilung des Schweizer Rennstalls aus Hinwil wird das bisherige „Alfa Romeo Sauber F1 Team“ zukünftig als „Alfa Romeo Racing“ starten. 2019 fahren der Finne Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi aus Italien für das Team.