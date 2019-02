Tom Senn neuer Chefredakteur der Zeitung „Südostschweiz“

Chur (APA/sda) - Die Zeitung „Südostschweiz“ des Churer Medienhauses Somedia hat einen neuen Chefredakteur: Der 54-jährige Tom Senn übernimmt die Leitung der Redaktion. Senn war bisher stellvertretender Chefredaktor. Die bisherige Chefredakteurin, die 44-jährige Martina Fehr, ist neu Leiterin Publizistik für alle Produkte, die den Namen „Südostschweiz“ tragen, also Radio, TV, Online und Zeitungen.

Neu im Range eines stellvertretenden Chefredakteurs arbeitet der 50-jährige Redaktor Olivier Berger, wie die Zeitung „Südostschweiz“ am Freitag vermeldete. Bei den personellen Mutationen handle es sich um Anpassungen der Titel an die eigentlichen Tätigkeiten der Betroffenen, sagte Silvio Lebrument, Geschäftsleiter Medien bei Somedia, auf Anfrage von Keystone-SDA. Die „Südostschweiz“ ist eine regionale Schweizer Tageszeitung der Somedia in Chur. Sie wird als liberale Zeitung der politischen Mitte zugeordnet.