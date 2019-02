Randalierer in Wien-Landstraße festgenommen

Wien (APA) - Ein 21-Jähriger, der bereits am 25. Jänner zwei Frauen in Wien-Landstraße sexuell belästigt haben soll, ist am Donnerstagabend dort geschnappt worden. Er war in der Station der U4 wiedererkannt und von Beamten angehalten worden, wobei er diese als „Nazis“ beschimpfte, sie attackierte und einen von ihnen auch verletzte.

Kurz davor war der Somalier beim Einkaufszentrum „The Mall“ auf mehrere Menschen losgegangen und hatte sie bespuckt, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Freitag. Bei der Gruppe handelte es sich um die beiden Frauen, die in dem 21-Jährigen ihren Belästiger erkannt hatten, sowie deren Freunde bzw. Bekannte. „Irgendwie ist diese Gruppe dann in Kommunikation mit dem 21-Jährigen gekommen. Ob sie ihn vielleicht sogar stellen wollten, wissen wir nicht“, schilderte Eidenberger.

Danach sei der Verdächtige in die U-Bahn-Station geflüchtet, wo Polizisten ihn aufhalten wollten. Weil der Verdächtige aggressiv war und sich mit Faustschlägen wehrte, fixierten ihn die Beamten, wobei er noch versuchte, einen der Polizisten zu beißen. Wegen einer Verletzung am Handgelenk, die er bei der Rauferei mit dem Randalierer erlitt, musste ein anderer Beamter vom Dienst abtreten.

Der 21-Jährige wurde u.a. wegen des Verdachts der zweifachen sexuellen Belästigung, mehrfacher Körperverletzungsdelikte und Widerstands gegen die Staatsgewalt strafrechtlich angezeigt. Er befindet sich in Haft.