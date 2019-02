Tempo 140 - ARBÖ-Präsident Rezar für Teststrecke im Mittelburgenland

Eisenstadt (APA) - In der Diskussion um Tempo 140 auf Autobahnen spricht sich ARBÖ-Präsident Peter Rezar für eine Teststrecke im Burgenland aus. Rezar hält sowohl das Teilstück der S31 zwischen Wulkaprodersdorf und Mattersburg als auch den Abschnitt zwischen Münchendorf und Müllendorf auf der Südostautobahn (A3) für geeignet, teilte er am Freitag in einer Aussendung mit.

Die SPÖ Burgenland zeigte sich zum Vorschlag einer Teststrecke auf der A3 gesprächsbereit: „Was jedoch jetzt schon ausgeschlossen wird, ist der Abschnitt zwischen dem Knoten Eisenstadt und Hornstein“, stellte Landesgeschäftsführer Christian Dax klar. „Die Bewohner von Großhöflein und Müllendorf sind schon jetzt einer massiven Emissions- und Lärmbelastung ausgesetzt, dort können wir uns sicherlich keine Teststrecke vorstellen“, so Dax.

Für ihn wäre auch eine Teststrecke für Tempo 110 km/h auf der S31 zwischen Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) und Neutal denkbar, meinte Rezar. Auf der Ostautobahn (A4) hingegen seien „zu viele Fahrzeuge“ unterwegs. Ein höheres Tempolimit könnte dort zu mehr Unfällen führen.

Auch Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, im Burgenland Teststrecken für Tempo 140 km/h einzuführen. Tschürtz kündigte eine diesbezügliche Empfehlung an den Verkehrsminister an, schlug aber vorerst keinen Streckenabschnitt vor.