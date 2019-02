INF-Vertrag - EU pocht auf Erhalt und „volle Einhaltung“

Washington/Moskau (APA) - Die EU wünscht sich nach Worten der Außenbeauftragten Federica Mogherini die Beibehaltung des INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen und die „volle Einhaltung“ seiner Bestimmungen. Europa habe von dem Vertrag am meisten profitiert, sagte Mogherini nach Beratungen der EU-Außenminister am Freitag in Bukarest.

Formal sei der INF-Vertrag nicht diskutiert worden, informell aber schon, auch unter den EU-Verteidigungsministern, sagte Mogherini. Die EU arbeite nun an einer gemeinsamen Erklärung. Zu US-Vorwürfen, Russland habe den Vertrag gebrochen, äußerte sich Mogherini nicht näher. Die EU habe aber Einsicht in Informationen bekommen, welche die NATO geteilt habe, sagte sie.

„Wir wollen nicht, dass der Kontinent wieder zurückfällt, entweder als Schlachtfeld oder als Ort der Konfrontation der Supermächte“, sagte die EU-Außenbeauftragte. Auch der rumänische Außenminister Teodor Melescanu, dessen Land die EU-Ratspräsidentschaft innehat, sagte, alle hätten Interesse daran, dass der INF-Vertrag erhalten bleibe, um die Gefahr eines Einsatzes von Atomwaffen zu reduzieren. Der Schlüssel sei aber „die Volle Achtung“ der Vertragsbestimmungen. „Wir wollen den Weiterbestand des Vertrags sehen, unter der Voraussetzung dass er voll respektiert wird.“